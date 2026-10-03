آغاز ساخت سه مدرسه جدید در «نیکشهر» همزمان با سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان صبح شنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، عملیات اجرایی سه پروژه آموزشی با مجموع بیش از ۳ هزار مترمربع زیربنا در شهرستان نیکشهر آغاز شد.

لک‌زایی اظهار کرد: این سه پروژه شامل مدرسه ۱۲ کلاسه ام‌کلثوم(س) با زیربنای یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع، مدرسه ۹ کلاسه روستای کوچینگ با زیربنای ۸۵۰ مترمربع و مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه بنت است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها گامی در مسیر توسعه و متوازن‌سازی سرانه فضاهای آموزشی نیکشهر و پاسخ به نیازهای آموزشی مناطق مختلف این شهرستان به شمار می‌رود.

توسعه فضاهای آموزشی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: تأمین فضای آموزشی مناسب از الزامات تحقق عدالت آموزشی است و نوسازی مدارس استان با بهره‌گیری از ظرفیت دولت، خیرین، گروه‌های جهادی و سایر مجموعه‌های حامی، روند احداث و تکمیل مدارس را دنبال می‌کند.

لک‌زایی با اشاره به همزمانی آغاز این پروژه‌ها با شروع سال تحصیلی جدید گفت: استمرار اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی نشان‌دهنده عزم مجموعه‌های مختلف برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف استان است و توسعه فضاهای آموزشی در نیکشهر نیز بر اساس اولویت‌های موجود دنبال خواهد شد.

وی از همراهی مسئولان، روحانیون، فرهنگیان، خیرین و مردم منطقه در اجرای طرح‌های آموزشی قدردانی کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مختلف و همکاری مجموعه‌های محلی می‌تواند روند توسعه فضاهای آموزشی و پاسخ به نیازهای دانش‌آموزان منطقه را تسریع کند.