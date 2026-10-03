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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

بارندگی و رگبار گلستان را فرا می‌گیرد؛ کاهش موقت ناپایداری از دوشنبه

بارندگی و رگبار گلستان را فرا می‌گیرد؛ کاهش موقت ناپایداری از دوشنبه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از ورود امواج ناپایدار به استان از غروب امروز شنبه خبر داد و گفت: بارندگی، رگبار و رعد و برق، مه و وزش باد نسبتاً شدید تا یکشنبه شب در استان ادامه خواهد داشت.

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از غروب و شب با ورود امواج سامانه ناپایدار، شرایط جوی گلستان به‌تدریج ناپایدار می‌شود.

وی افزود: پیامد این سامانه، بارندگی، گاهی رگبار و رعد و برق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان اظهار کرد: این وضعیت جوی با شدت و ضعف تا یکشنبه شب در استان تداوم خواهد داشت.

معقولی گفت: از روز دوشنبه و سه‌شنبه به‌طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و گلستان در این مدت جوی نسبتاً پایدار را تجربه خواهد کرد.

کد مطلب 6965873

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