ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از غروب و شب با ورود امواج سامانه ناپایدار، شرایط جوی گلستان به‌تدریج ناپایدار می‌شود.

وی افزود: پیامد این سامانه، بارندگی، گاهی رگبار و رعد و برق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان اظهار کرد: این وضعیت جوی با شدت و ضعف تا یکشنبه شب در استان تداوم خواهد داشت.

معقولی گفت: از روز دوشنبه و سه‌شنبه به‌طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و گلستان در این مدت جوی نسبتاً پایدار را تجربه خواهد کرد.