به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ اعلام کرد سامانه بارشی و تغییرات فشار در سطح زمین از صبح شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در استان اثرگذار خواهد بود.

بر اساس این هشدار، مخاطره پیش‌بینی‌شده شامل وزش باد شرقی با شدت نسبتاً شدید تا شدید است و در مناطق مستعد نیز خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

زمان آغاز فعالیت سامانه صبح شنبه ۱۱ مهر و پایان آن اواخر همان روز اعلام شده است.

محدوده اثر این سامانه همه مناطق استان قم پیش‌بینی شده است. هشدار صادرشده با توجه به وزش باد و احتمال گردوخاک، تا اواخر وقت شنبه اعتبار دارد.