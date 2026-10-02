هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی لرستان، با توجه به فعالیت امواج سامانه بارشی و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، طی امروز و فردا علاوه بر افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد، شرایط برای وقوع ناپایداری‌های جوی در استان فراهم است.

بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، سرعت وزش باد در برخی نقاط به بازه نسبتاً شدید تا شدید و لحظه‌ای خواهد رسید که این وضعیت به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان محسوس‌تر خواهد بود.

رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان

همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی نقاط لرستان بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رگباری پیش‌بینی می‌شود که احتمال همراهی این بارش‌ها با رعدوبرق وجود دارد.

هشدار سطح زرد؛ احتمال رواناب و لغزندگی جاده‌ها

اداره‌کل هواشناسی لرستان در این هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از ناپایداری‌های جوی از جمله اختلال در تردد و لغزندگی معابر و جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید هشدار داده است.

همچنین احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت به برخی سازه‌ها و خطر سقوط اشیا بر اثر وزش باد نیز وجود دارد.

افزایش سرعت باد از یکشنبه تا اواسط هفته

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز یکشنبه تا اواسط هفته پیش رو افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه، از پدیده‌های غالب جوی در منطقه خواهد بود.

نوسانات دمایی در روزهای آینده

از نظر دمایی نیز دماهای امروز روند افزایشی خواهند داشت، اما برای فردا روند کاهشی دما پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل هواشناسی لرستان بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت ناپایداری‌های جوی تأکید کرده است.