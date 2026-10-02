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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

هواشناسی: دمای اصفهان ۳ درجه افزایش می‌یابد

هواشناسی: دمای اصفهان ۳ درجه افزایش می‌یابد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان، مرکز استان نیز طی ساعات پیش رو بین ۳۱ و ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای پنج روز آینده، در سطح استان آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

عسکریان افزود: فردا شنبه با افزایش ناپایداری‌ها در غرب و شمال استان شاهد بارش رگباری و رعدوبرق خواهیم بود.

کد مطلب 6965469

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