به گزارش خبرگزاری مهر، دو دوومیدانی‌کار ایرانی پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره جنوبی بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه شدند.

این ۲ ورزشکار امروز یازدهم مهرماه سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

دهم خرداد ماه سال ۱۴۰۴ بود که دوومیدانی‌کاران ایران به اتهام مسائل اخلاقی در کره جنوبی بازداشت شدند و این موضوع سروصدای زیادی به پا کرد و با توجه به اخباری که از قبل عنوان شده بود، ۲ تن از دوومیدانی‌کاران در بازداشت بسر می بردند و ۲ تن دیگر بنا به صلاحدید مراجع قضایی این کشور در کره جنوبی ماندند.