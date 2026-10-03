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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

تبرئه ۲ دوومیدانی‌کار ایرانی با رای دادگاه عالی کره جنوبی

تبرئه ۲ دوومیدانی‌کار ایرانی با رای دادگاه عالی کره جنوبی

دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره جنوبی از اتهامات وارده تبرئه شدند و در مسیر بازگشت به تهران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو دوومیدانی‌کار ایرانی پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره جنوبی بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه شدند.

این ۲ ورزشکار امروز یازدهم مهرماه سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

دهم خرداد ماه سال ۱۴۰۴ بود که دوومیدانی‌کاران ایران به اتهام مسائل اخلاقی در کره جنوبی بازداشت شدند و این موضوع سروصدای زیادی به پا کرد و با توجه به اخباری که از قبل عنوان شده بود، ۲ تن از دوومیدانی‌کاران در بازداشت بسر می بردند و ۲ تن دیگر بنا به صلاحدید مراجع قضایی این کشور در کره جنوبی ماندند.

کد مطلب 6965922

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