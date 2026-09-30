  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

۲ ورزشکار استان سمنان در راه مسابقات نوجوانان آسیایی دو و میدانی

۲ ورزشکار استان سمنان در راه مسابقات نوجوانان آسیایی دو و میدانی

سمنان- رئیس هیئت دو و میدانی استان سمنان از حضور دو ورزشکار این استان در رقابت‌های انتخابی اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

محمدرضا باباخانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت دو استعداد نوجوان دوومیدانی کار استان سمنان برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان دوومیدانی کشورمان و شرکت در رقابت‌های انتخابی در همدان خبر داد.

وی افزود: کیانا محقق و محمد آیین مظهری دو ورزشکار مستعد نوجوان دوومیدانی استان سمنان هستند که از سوی فدراسیون دوومیدانی به رقابت‌های انتخابی اردوی تیم ملی نوجوانان کشورمان دعوت شده اند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان سمنان بیان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی در مسیر شناسایی و گزینش استعدادهای برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۷ برگزار می‌شود.

باباخانیان با اشاره به استعدادهای ورزشکاران استان سمنان در زمینه دوومیدانی بیان کرد: خوشبختانه استان سمنان در زمینه دوومیدانی شاهد اتفاقات و تحولات خوبی بوده که امیدوار هستیم این تحولات با حضور دو ورزشکار نوجوان استان در رقابت‌های قهرمانی آسیا تکمیل شود.

کد مطلب 6963338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها