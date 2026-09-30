۲ ورزشکار استان سمنان در راه مسابقات نوجوانان آسیایی دو و میدانی

محمدرضا باباخانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت دو استعداد نوجوان دوومیدانی کار استان سمنان برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان دوومیدانی کشورمان و شرکت در رقابت‌های انتخابی در همدان خبر داد.

وی افزود: کیانا محقق و محمد آیین مظهری دو ورزشکار مستعد نوجوان دوومیدانی استان سمنان هستند که از سوی فدراسیون دوومیدانی به رقابت‌های انتخابی اردوی تیم ملی نوجوانان کشورمان دعوت شده اند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان سمنان بیان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی در مسیر شناسایی و گزینش استعدادهای برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۷ برگزار می‌شود.

باباخانیان با اشاره به استعدادهای ورزشکاران استان سمنان در زمینه دوومیدانی بیان کرد: خوشبختانه استان سمنان در زمینه دوومیدانی شاهد اتفاقات و تحولات خوبی بوده که امیدوار هستیم این تحولات با حضور دو ورزشکار نوجوان استان در رقابت‌های قهرمانی آسیا تکمیل شود.