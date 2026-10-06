انتقاد تند ارزنده از فدراسیون دوومیدانی؛ چرا وعده ۱۰ مدال محقق نشد؟

محمد ارزنده رکورددار پرش طول ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی دوومیدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: ابتدا به ورزشکارانی که موفق به کسب مدال شدند تبریک می‌گویم و به نفراتی که نتوانستند روی سکو بروند نیز خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم این ورزشکاران در آینده تلاش بیشتری داشته باشند و مشکلات فنی، تکنیکی و هر ضعف دیگری که داشتند را برطرف کنند تا بتوانند به مدال برسند.

قول ۱۰ مدال محقق نشد

وی افزود: پیش از بازی‌های آسیایی فدراسیون دوومیدانی وعده کسب ۱۰ مدال را داده بود اما در نهایت این وعده محقق نشد و ایران با چهار مدال به کار خود پایان داد. وقتی فدراسیون بر اساس یک تفکر و برنامه مشخص وعده ۱۰ مدال می‌دهد و برای تحقق این هدف بودجه دریافت می‌کند باید درباره نتیجه نهایی پاسخگو باشد.

ارزنده ادامه داد: در شرایطی که هدف کسب ۱۰ مدال اعلام شده بود لیگ تعطیل شد، مسابقات رده‌های پایه برگزار نشد، تیم امید به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نشد و بسیاری از ورزشکاران نیز در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا نکردند تا برای بازی‌های آسیایی آماده شوند. با وجود تمام این مسائل در نهایت فقط چهار مدال به دست آمد و فدراسیون باید درباره این عملکرد توضیح بدهد.

محیطی‌زاده قربانی ضعف اطلاعات و مسائل فنی شد

این کارشناس دوومیدانی درباره اتفاقی که برای فاطمه محیطی‌زاده در مسابقات هفتگانه رخ داد، گفت: اینکه بگوییم برگزارکنندگان مدال را از ما گرفتند درست نیست. ما مدال را به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و ضعف در این زمینه از دست دادیم و فدراسیون و مدیر فنی باید درباره این اتفاق پاسخگو باشند.

وی افزود: اینکه بگوییم برگزارکننده باعث از دست رفتن مدال شد نوعی فرار رو به جلو است. باید شجاعت داشته باشیم و مسئولیت اتفاقات را بپذیریم. اگر ورزشکاری قرار است در یک مسابقه بزرگ شرکت کند باید پیش از اعزام تمام مسائل فنی از جمله استانداردهای مربوط به تجهیزات و کفش را بداند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

ارزنده تصریح کرد: نمی‌توان بعد از اتفاق گفت باید ورزشکاران را آموزش می‌دادیم. آموزش و آگاهی باید قبل از اعزام انجام می‌شد تا ورزشکار بداند کفشی که قرار است استفاده کند چه استانداردهایی باید داشته باشد و مدال به دلیل چنین مسئله‌ای از دست نرود.

چرا ریحانه مبینی از قهرمانی آسیا به هشتمی رسید؟

رکورددار پرش طول ایران با اشاره به عملکرد ریحانه مبینی نیز گفت: مبینی سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا گرفت اما امسال در بازی‌های آسیایی حتی در جمع سه نفر برتر قرار نگرفت و هشتم شد. باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده که یک ورزشکار از قهرمانی آسیا به چنین جایگاهی رسیده است.

وی افزود: شرایط آب‌وهوایی و بارندگی برای همه ورزشکاران یکسان بود و نمی‌توان این مسائل را صرفاً به عنوان دلیل نتیجه ضعیف مطرح کرد. باید ببینیم چرا آمادگی ورزشکار و برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای نبوده که بتواند در چنین شرایطی نتیجه لازم را بگیرد.

جا ماندن ورزشکاران در کره اتفاق قابل قبولی نبود

ارزنده با اشاره به حواشی مربوط به سفر تیم دوومیدانی به کره جنوبی عنوان کرد: اتفاقی که برای ورزشکاران در کره جنوبی رخ داد مسئله بسیار مهمی بود. نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. ورزشکاری مانند حسین رسولی قهرمان دوره قبل بازی‌های آسیایی نباید به دلیل چنین اتفاقی از حضور در مسابقات بازبماند.

وی ادامه داد: امیر زمان‌پور نیز ورزشکاری بود که توانایی کسب مدال در ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر را داشت اما این اتفاق برای او و چند ورزشکار دیگر رخ داد. در نهایت نه‌تنها کسی به شکل جدی بازخواست نشد بلکه برخورد صورت‌گرفته نیز بیشتر جنبه ظاهری داشت.

این کارشناس دوومیدانی گفت: اینکه سرپرست هیئت بوشهر محروم شود یا سرمربی به ظاهر محروم شود کافی نیست. باید مشخص شود چه کسانی مسئول این اتفاق بودند و چرا با وجود چنین اتفاقی برخورد جدی صورت نگرفت. این مسئله به آبروی دوومیدانی ایران در عرصه بین‌المللی لطمه زد.

شایعات درباره محدودیت حضور حدادی باید شفاف شود

ارزنده در واکنش به صحبت‌های مطرح شده درباره محدودیت حضور احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی در مجامع بین‌المللی نیز گفت: اگر این موضوع صرفاً در حد شایعه است مسئولان باید در مجامع بین‌المللی حضور پیدا می‌کردند و چنین شایعاتی را تکذیب می‌کردند.

وی افزود: در بازی‌های آسیایی رؤسای فدراسیون‌ها حضور داشتند و تنها رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران در این رویداد حضور نداشت. اگر این موضوع صرفاً یک شایعه است باید درباره آن شفاف‌سازی شود اما غیبت حدادی این گمانه را ایجاد کرده که شاید این مسئله به حواشی و اتفاقات رخ‌داده برای ورزشکاران ایران در کره جنوبی مرتبط باشد.

مدال زارعی نشان داد بانوان ظرفیت بیشتری دارند

رکورددار پرش طول ایران درباره مدال نقره زهرا زارعی نیز اظهار کرد: مدالی که زارعی کسب کرد بسیار باارزش بود. ما در بخش بانوان دوومیدانی پتانسیل کسب مدال‌های بیشتری را داریم و این نتیجه نشان داد که ظرفیت لازم وجود دارد.

ارزنده افزود: مشکل اصلی ما این است که استعدادیابی برنامه‌ریزی‌شده و آکادمیک نداریم. استعدادیابی در دوومیدانی بیشتر به صورت اتفاقی انجام می‌شود؛ یک مربی در ورزشگاه ورزشکاری را می‌بیند تشخیص می‌دهد استعداد دارد و کار با او را آغاز می‌کند. این روش نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ورزش قهرمانی باشد.

وی تأکید کرد: اگر قرار است استعدادیابی اصولی و پایه‌ای انجام شود نیازمند بودجه و برنامه مشخص است. اگر ورزش کشور روزی بخواهد در بازی‌های آسیایی جزو سه کشور برتر قرار بگیرد هیچ راهی جز تقویت رشته‌های پایه مانند دوومیدانی ندارد.

حمایت ویژه از دوومیدانی فقط در حد شعار بوده است

ارزنده با انتقاد از سیاست‌های حمایتی در سال‌های گذشته گفت: من بیش از ۳۰ سال است که در ورزش حضور دارم و هر سال بعد از بازی‌های آسیایی گفته شده قرار است نگاه ویژه‌ای به دوومیدانی داشته باشیم اما این اتفاق هیچ‌وقت به شکل واقعی رخ نداده و بیشتر در حد حرف و شعار باقی مانده است.

المپیک نهایتاً یک یا دو سهمیه

این کارشناس دوومیدانی درباره شانس ایران برای کسب سهمیه المپیک نیز اظهار کرد: بازی‌های آسیایی با المپیک متفاوت است. اگر بخواهیم درباره سهمیه المپیک صحبت کنیم کار ورزشکاران بسیار سخت است و به نظرم نهایتاً یک یا دو سهمیه امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: مگر اینکه ورزشکاران از طریق رنکینگ سهمیه بگیرند. آنها باید در مسابقات معتبر شرکت کنند و امتیازات لازم را به دست آورند تا از طریق رنکینگ به المپیک برسند در غیر این صورت کسب سهمیه مستقیم بسیار دشوار شده است.

فدراسیون باید درباره چند اتفاق مهم پاسخگو باشد

ارزنده در ادامه گفت: به نظر من فدراسیون دوومیدانی باید درباره چند اتفاق مهم پاسخگو باشد. یکی وعده کسب ۱۰ مدال و نتیجه‌ای که به دست آمد. دوم اتفاقی که برای محیطی‌زاده رخ داد و سوم ماجرای ورزشکارانی که در کره جنوبی با مشکل مواجه شدند.

وی افزود: متأسفانه در هیچ‌کدام از این موارد پاسخ روشنی داده نشد. حتی گفته شد مردم باید از ورزشکاران حلالیت بطلبند و بعد هم صحبت از آموزش و آگاهی دادن به آنها مطرح شد، در حالی که این آموزش باید قبل از اعزام انجام می‌شد.

ارزنده خاطرنشان کرد: امیدوارم روزهای خوبی در انتظار دوومیدانی باشد اما با شرایط فعلی این رشته راه سختی در پیش دارد. با تیمی که اکنون در فدراسیون حضور دارد اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند به اعتقاد من دوومیدانی ایران با شکست‌های بیشتری مواجه خواهد شد و هر دوره باید شاهد یک حاشیه و اتفاق جدید باشیم.