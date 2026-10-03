به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم صیامی سخنگوی فدراسیون دوومیدانی درباره آخرین وضعیت دو عضو تیم ملی که از خردادماه سال گذشته در کره‌جنوبی درگیر پرونده قضایی بودند، اظهار کرد: پس از یک فرایند طولانی قضایی حکم برائت این دو عضو تیم ملی که پیش از این در دادگاه بدوی صادر شده بود در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد و به این ترتیب برائت آنها قطعی شده است و این دو بزودی وارد ایران می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای شکل‌گیری این پرونده فدراسیون دوومیدانی با حمایت وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره‌جنوبی پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک گسترده‌ای را انجام داد و با استفاده از وکلای مجرب مستندات و دفاعیات لازم نیز ارائه شد.

صیامی ادامه داد: ما از ابتدا بر بی‌گناهی این دو نفر تأکید داشتیم و رأی نهایی دادگاه نیز نشان داد ادله کافی برای اثبات اتهام علیه آنها وجود نداشته است. با این حال طولانی شدن فرایند رسیدگی علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی قابل توجه آسیب‌های جدی حرفه‌ای، روحی و حیثیتی به این دو عضو تیم ملی و خانواده‌هایشان وارد کرد.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی تأکید کرد: پرونده از نظر ما صرفاً با صدور حکم برائت تمام نمی‌شود. از مسیرهای حقوقی موجود موضوع جبران خسارت‌ها و احقاق حقوق این دو نفر را بررسی و پیگیری خواهیم کرد. معتقدیم وقتی فردی پس از چنین دوره طولانی‌ در نهایت تبرئه می‌شود آثار و خسارت‌های ناشی از این فرایند نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

وی در پایان گفت: انتظار ما این است که مراجع ذی‌ربط در کره‌جنوبی مسئولیت اشتباهاتی را که در روند این پرونده رخ داده است را بپذیرند. فدراسیون دوومیدانی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول کشور مسیرهای قانونی لازم برای اعاده حقوق و جبران خسارت‌های واردشده به این دو عضو تیم ملی را دنبال خواهد کرد.