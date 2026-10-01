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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

بازگشت دو نفر از محکومان؛

پایان پرونده جنجالی دوومیدانی‌کاران ایرانی در کره

پایان پرونده جنجالی دوومیدانی‌کاران ایرانی در کره

دو دوومیدانی‌کار ایرانی که سال گذشته در کره جنوبی بازداشت شده بودند، پس از تبرئه از اتهامات مطرح‌شده، طی روزهای آینده به ایران بازمی‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو دونده ایرانی که در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی بازداشت شده و پس از ماه‌ها رسیدگی قضایی از اتهامات مطرح‌شده تبرئه شدند طی روزهای آینده به کشور بازمی‌گردند.

این دو ورزشکار خرداد سال گذشته و همزمان با برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا در شهر گومی کره جنوبی در پی شکایت یک دختر کره‌ای بازداشت شدند. پرونده این حادثه پس از ماه‌ها رسیدگی قضایی در نهایت برای چهار عضو کاروان دوومیدانی ایران منجر به صدور حکم شد.

در پایان روند قضایی دو ورزشکار ایرانی از اتهامات مطرح‌شده تبرئه شدند اما دو عضو دیگر تیم به چهار سال حبس محکوم شدند و این حکم نیز در مراحل قضایی کره جنوبی تأیید شد.

هاشم صیامی سخنگوی فدراسیون دوومیدانی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: دو عضو تیم ملی دوومیدانی که در کره جنوبی بازداشت شده و از اتهام تجاوز تبرئه شده بودند طی چند روز آینده به ایران بازمی‌گردند.

وی درباره وضعیت دو ورزشکار دیگر که به چهار سال حبس محکوم شده‌اند نیز گفت: این دو نفر پس از سپری کردن دوره محکومیت خود آزاد خواهند شد. البته با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و کره جنوبی به امضا رسیده است در تلاش هستیم زمینه مبادله این دو ورزشکار نیز فراهم شود.

کد مطلب 6964342
فریبا جلیل خانی

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