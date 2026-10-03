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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

۸ قبضه سلاح و ۳ شکارچی غیرمجاز در مازندران کشف و دستگیر شدند

۸ قبضه سلاح و ۳ شکارچی غیرمجاز در مازندران کشف و دستگیر شدند

ساری- رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف ۸ قبضه سلاح، تعدادی ادوات شکار و صید و لاشه حیات‌وحش و دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در جریان عملیات‌های اخیر مأموران در نقاط مختلف خبر داد.

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات‌های اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: مأموران در شهرستان‌های چالوس، آمل، بهشهر، فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت با اجرای گشت‌های شبانه و عملیات‌های میدانی با متخلفان شکار و صید برخورد کردند.

وی افزود: در چالوس یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ دوربین‌دار و تعدادی فشنگ و در سرچشمه رودخانه سردآبرود یک دستگاه لانسر کشف شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در آمل لاشه یک رأس کل وحشی، یک مورد تاکسیدرمی قوچ وحشی و دو قبضه سلاح شکاری به همراه فشنگ کشف و دو شکارچی دستگیر شدند.

زارع گفت: در میانکاله نیز یک بهله دلیجه، یک قطعه کبوتر، ادوات صید و یک چاله بازگیری کشف و پرندگان پس از پایان عملیات در پناهگاه حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.

وی اضافه کرد: مأموران در فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت نیز در مجموع چهار قبضه سلاح شکاری، لاشه پرندگان شکارشده و تعدادی فشنگ و ادوات صید کشف و ضبط کردند.

به گفته وی، پرونده متخلفان دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

کد مطلب 6965930

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