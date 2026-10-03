۸ قبضه سلاح و ۳ شکارچی غیرمجاز در مازندران کشف و دستگیر شدند

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات‌های اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: مأموران در شهرستان‌های چالوس، آمل، بهشهر، فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت با اجرای گشت‌های شبانه و عملیات‌های میدانی با متخلفان شکار و صید برخورد کردند.

وی افزود: در چالوس یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ دوربین‌دار و تعدادی فشنگ و در سرچشمه رودخانه سردآبرود یک دستگاه لانسر کشف شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در آمل لاشه یک رأس کل وحشی، یک مورد تاکسیدرمی قوچ وحشی و دو قبضه سلاح شکاری به همراه فشنگ کشف و دو شکارچی دستگیر شدند.

زارع گفت: در میانکاله نیز یک بهله دلیجه، یک قطعه کبوتر، ادوات صید و یک چاله بازگیری کشف و پرندگان پس از پایان عملیات در پناهگاه حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.

وی اضافه کرد: مأموران در فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت نیز در مجموع چهار قبضه سلاح شکاری، لاشه پرندگان شکارشده و تعدادی فشنگ و ادوات صید کشف و ضبط کردند.

به گفته وی، پرونده متخلفان دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.