عامل تیراندازی در شهرستان مهاباد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان، در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان مهاباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد فردی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت چندین نفر کرده که بر اثر آن یک نفر از حاضرین در محل فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد ادامه داد: متهم با اقدام سریع پلیس دستگیر، که علت و انگیزه این قتل را اختلاف قبلی با مقتول عنوان داشته و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ رسولیان در پایان از شهروندان خواست که هرگونه موضوعات امنیتی را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند.