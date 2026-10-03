  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

عامل تیراندازی در شهرستان مهاباد دستگیر شد

عامل تیراندازی در شهرستان مهاباد دستگیر شد

ارومیه - فرمانده انتظامی مهاباد از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان طی کمترین زمان ممکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان، در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان مهاباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد فردی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت چندین نفر کرده که بر اثر آن یک نفر از حاضرین در محل فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد ادامه داد: متهم با اقدام سریع پلیس دستگیر، که علت و انگیزه این قتل را اختلاف قبلی با مقتول عنوان داشته و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ رسولیان در پایان از شهروندان خواست که هرگونه موضوعات امنیتی را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند.

کد مطلب 6966158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها