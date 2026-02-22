۲۰ قبضه سلاح شکاری و لاشه انواع جانوران وحشی در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مأموران این یگان در گشت‌ها و پایش‌های میدانی استان بیش از ۲۰ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و لاشه ۱۶ انواع پرنده و پستاندار وحشی را کشف و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران، با اشاره به عملیات‌های اخیر یگان حفاظت در شهرستان‌های استان، گفت: در شهرستان بابلسر هشت قبضه سلاح شکاری و لاشه یک غاز خاکستری، در محمودآباد دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، در پناهگاه حیات وحش میانکاله سلاح‌های بادی و شکاری و لاشه پرندگانی مانند کاکایی و باکلان، و در شهرستان‌های نکا، آمل، هراز و دابودشت سلاح، فشنگ، پوست و لاشه گونه‌های متنوعی از جمله خوک وحشی، جوجه‌تیغی، کبک و خرگوش وحشی کشف شد.

وی افزود: اقدامات یگان حفاظت برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز در تمام شهرستان‌های استان ادامه دارد و تمامی متخلفان طبق قانون تحت پیگرد قرار می‌گیرند.