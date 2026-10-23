دستگیری شکارچی متخلف با ۱۰ کیلوگرم گوشت شکار در دامغان

علی آذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان با همکاری عوامل انتظامی، یک شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از منزل متهم، دو قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو، یک قبضه سلاح دوربین‌دار مجاز به همراه پایه و یک قبضه سلاح دوربین‌دار غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان ادامه داد: سه قبضه سلاح بادی شامل دو قبضه با کالیبر ۴.۵ و یک قبضه با کالیبر ۵.۵ مشکوک به خفیف، یک قبضه سلاح شکاری دولول دارای جواز حمل و مقداری مهمات نیز از دیگر اقلام کشف‌شده در این پرونده است.

آذرپور با اشاره به کشف سایر اقلام از منزل متهم، گفت: حدود ۱۰ کیلوگرم گوشت شکار، سه عدد کیف نگهداری سلاح و یک دستگاه موتورسیکلت تریل ۲۰۰ سی‌سی نیز در این بازرسی کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان دامغان معرفی شد.