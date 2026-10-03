تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات با تصویب هیئت وزیران

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بنا به مصوبه هیئت وزیران شورای عالی هنر و ادبیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.

این شورا با هدف تقویت ارتباط بین بخش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی، تولیدی، آموزشی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر، رفع چالش‌ها، بهینه‌سازی فرآیند خدمات‌رسانی به فعالان و مشاغل حوزه هنر و ادبیات در سطوح استانی، ملی و بین المللی، افزایش هم افزایی و همکاری دستگاه‌های متولی و اجرایی و بدون افزایش هرگونه ساختار و تشکیلات جدید ایجاد شده است.

در این شورا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر شورا حضور دارند و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه ۲ نفر از وزرای دیگر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و تایید معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس فرهنگستان هنر، رئیس حوزه هنری، مدیران عامل خانه‌های تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، نماینده انجمن‌های صنفی حوزه ادبیات، شش نفر از هنرمندان، استادان و خبرگان هنری و ادبی کشور که حداقل سه نفر از آنها از بانوان هستند، به عنوان عضو حضور دارند.

احکام اعضای شورا با امضاء معاون اول رئیس جمهور صادر خواهد شد و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تشکیل این شورا را تصویب و در هشتم مهر آن را ابلاغ کرده است.

همچنین ساز وکارهای اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت شورا طی یک دستورالعمل اجرایی تدوین در شورا بررسی و پس از تبلیغ با ابلاغ رئیس شورا اجرایی می‌شود.