به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی هنر و تجلیل از برگزیدگان استان مرکزی با گرامیداشت یاد شهدای کشور به‌ویژه شهدای دو جنگ اخیر و شهدای استان مرکزی اظهار کرد: در جنگ‌های اخیر ظرفیت‌های مختلف کشور از جمله توانمندی‌های نظامی، علمی، زیرساختی، مهندسی و هنری بیش از گذشته نمایان شد و نشان داد سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور از پشتوانه‌ای عمیق برخوردار است.

وی افزود: در کنار توان نظامی، انسجام اجتماعی، ارتباط عاطفی مردم و ایستادگی یکپارچه جامعه از عواملی بود که معادلات دشمن را تغییر داد و بخش مهمی از این سرمایه اجتماعی، تاریخی، علمی، فرهنگی و هنری در استان مرکزی قرار دارد.

شفیعی تصریح کرد: استان مرکزی چهره‌های ملی، پژوهشگران توانمند و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف هنر دارد که باید در کنار ظرفیت هنرمندان فعال امروز استان قرار گیرد تا این مجموعه بتواند حافظه تاریخی و فرهنگی استان را حفظ، به‌روزرسانی و روایت کند.

وی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن هنر در اولویت مدیریت عالی استان‌ها گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی این است که هنر به مسئله مدیران و مدیریت عالی استان تبدیل شود و ظرفیت‌های هنری و فرهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در دیدار با استاندار مرکزی، دغدغه و اهتمام ایشان نسبت به فرهنگ، هنر و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی بسیار جدی بود و بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده در این حوزه پیش از طرح از سوی ما، مورد توجه مدیریت استان قرار داشت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ضلع زیرساخت، هنرمند و مخاطب را از ارکان اصلی زیست‌بوم هنر دانست و افزود: اگر زیرساخت مناسب برای تجمع، عرضه آثار و شکل‌گیری پاتوق‌های فرهنگی و هنری وجود نداشته باشد، فعالیت هنری به شکل مطلوب پیش نمی‌رود؛ در کنار آن، وجود هنرمندان برخوردار از پشتوانه فرهنگی و تاریخی و همچنین مخاطبانی که تشنه رویدادهای فرهنگی و هنری هستند، ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت سالن‌ها و اماکن فرهنگی استان مرکزی تاکید کرد: ساخت سالن اصلی مجموعه‌های فرهنگی به شرط آنکه در اختیار هنرمندان و رویدادهای فرهنگی قرار گیرد، می‌تواند ظرفیت مهمی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان ایجاد کند.

شفیعی افزود: برخی اماکن فرهنگی استان نیز به دلیل کمبود نیروی انسانی یا مشکلات سازوکار واگذاری، آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و تلاش خواهیم کرد با همراهی مدیریت استان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیشنهادهای هنرمندان، انجمن‌ها و مؤسسات توانمند را به این زیرساخت‌ها متصل کنیم تا ظرفیت‌های موجود فعال‌تر شوند.

وی بیان کرد: زمانی که ظرفیت مهندسی و هنر در یک اقلیم در کنار یکدیگر قرار گیرد و ارتباط منطقی میان آنها شکل بگیرد، زیست‌بومی ایجاد می‌شود که می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.

شفیعی با تأکید بر ضرورت طراحی یک رویداد ملی متناسب با هویت استان مرکزی گفت: هنرمندان و مدیران فرهنگی استان می‌توانند با شناسایی ظرفیت منحصربه‌فرد استان، پیشنهاد و پروپوزال یک رویداد ملی شاخص را طراحی کنند تا این موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و در صورت تأیید، در محور برنامه‌های فرهنگی و هنری کشور قرار گیرد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در استان سمنان نیز پس از بررسی ظرفیت‌های مختلف، با توجه به جغرافیا و توانمندی‌های بومی، سفال و سرامیک به عنوان یکی از محورهای اصلی انتخاب شد؛ این انتخاب به معنای نادیده گرفتن سایر رشته‌ها نیست، بلکه تمرکز بر یک ظرفیت شاخص می‌تواند زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر به کشور و ایجاد رویدادهای تولیدی و تخصصی را فراهم کند.

وی بر ضرورت توسعه اجرای رویدادهای ملی در استان مرکزی تأکید کرد و افزود: پس از فعال شدن زیرساخت‌ها، آثاری که در تهران و مجموعه‌هایی مانند تئاترشهر اجرا می‌شوند و امکان اجرا در اراک را دارند، باید در اختیار مردم این شهر نیز قرار گیرند؛ البته اولویت همواره با هنرمندان استان خواهد بود.

شفیعی از پیگیری برگزاری تورهای نمایشی میان تهران و اراک خبر داد و تاکید کرد: در حوزه هنرهای تجسمی نیز ظرفیت برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنری در استان مرکزی وجود دارد و این موضوع با همکاری مدیران مرتبط پیگیری خواهد شد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش نشاط اجتماعی گفت: امروز بیش از گذشته به نشاط اجتماعی و شکل‌گیری جمع‌های فرهنگی و هنری نیاز داریم و برگزاری کنسرت‌های موسیقی در استان مرکزی نیز با همکاری دفتر موسیقی و مدیریت استان پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: سیاست وزارتخانه این است که هنر از تمرکز تهران خارج شود، ظرفیت‌های هنری استان‌ها جدی گرفته شود و امکان دسترسی همه مردم کشور به رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم شود.

شفیعی ادامه داد: ارتباط میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس و کمیسیون فرهنگی می‌تواند در تقویت ظرفیت‌های قانونی و حمایتی حوزه فرهنگ و هنر مؤثر باشد.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، در برخی حوزه‌ها حتی جلوتر از برنامه حرکت کرده است؛ هرچند برخی اهداف تعیین‌شده در برنامه نیازمند بازنگری کارشناسی است و برای نمونه، برخی تکالیف مربوط به میزان تولید پویانمایی با واقعیت‌های فنی و تخصصی این حوزه تناسب ندارد و نیازمند بررسی کارشناسی است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تصویب شورای عالی هنر و ادبیات در دولت گفت: این شورا در دولت تصویب شده و قرار است شوراهای هنر نیز در استان‌های کشور با مدیریت استانداران شکل بگیرد که ظرفیت مناسبی برای برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت مدیریتی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان‌ها برای تقویت هنر و بهره‌گیری از هنر در حل مسائل اجتماعی و افزایش انسجام جامعه خواهد بود.

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از این برنامه‌ها بدون حضور و مشارکت هنرمندان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و هنرمندان باید در فرآیند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری، طرف مشورت مدیران باشند.