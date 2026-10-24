تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه بهترین کتاب موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، مهلت ارسال آثار به هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ تمدید شد و برگزیدگان این دوره در بیست‌ویکمین مراسم ویژه خانه موسیقی ایران که زمستان سال جاری برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

در اطلاعیه خانه موسیقی آمده است:

با توجه به فراهم نشدن امکان برگزاری بیست‌ویکمین مراسم ویژه خانه موسیقی ایران در پی حوادث دی‌ ماه و جنگ چهل‌روزه پس از آن، معرفی برگزیدگان هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی به زمان برگزاری این مراسم موکول شد.

کتاب‌هایی که سال گذشته در چارچوب فراخوان این دوره به دبیرخانه ارسال شده‌اند، محفوظ هستند و نیازی به ارسال مجدد آنها نیست. همچنین علاقه‌مندانی که قصد شرکت در این دوره از جایزه را دارند، می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشن موسیقی خانه موسیقی ایران ارسال کنند.

این جایزه با هدف حمایت از آثار مکتوب حوزه موسیقی و معرفی کتاب‌های برتر برگزار می‌شود. در این دوره، کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۵ در بخش‌های تألیف شامل کتاب‌های آموزشی، پژوهشی و تاریخ موسیقی و بخش ترجمه بررسی و داوری خواهند شد. در مجموع، چهار کتاب به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب می‌شوند.

متقاضیان می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، یک نسخه از اثر خود را به نشانی تهران، خیابان فاطمی غربی، نبش خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران، کدپستی ۱۴۱۸۴۴۳۸۱۱ ارسال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، شماره‌های ۶۶۵۷۶۲۲۴- ۰۲۱ در دسترس متقاضیان است.

برگزیدگان هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی در بیست‌ویکمین مراسم ویژه خانه موسیقی ایران که در زمستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.