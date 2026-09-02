تشریح ابعاد مختلف سفر پزشکیان به قرقیزستان در جلسه هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت صبح امروز چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس جمهور به تشریح دستاوردهای سفر اخیر خود به قرقیزستان و دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور کشورهای شرکتکننده در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پرداخت.
رئیس جمهور با اشاره به اهداف راهبردی این سفر، خاطرنشان کرد: این رایزنیها با محوریت ارتقای سطح تعاملات و توسعه مناسبات در حوزههای متنوع اقتصادی، فرهنگی و تجاری صورت پذیرفته و هر یک از این دیدارها از نتایج ثمربخش و دستاوردهای مطلوبی برخوردار بوده است.
در ادامه جلسه، علاوه بر بررسی مسائل جاری و موضوعات اجرایی مطرح شده از سوی وزرا، هیئت دولت مصوبات مهمی از جمله تصویب «تشکیل شورایعالی هنر و ادبیات»، درخواست از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اولویت دار نمودن رسیدگی به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» و موافقت با ورود و ترخیص هشت دستگاه بالابر بیمارستانی اهدایی از سوی خیرین به تصویب رساند.
در بخش پایانی جلسه، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش جامع و مفصلی از روند ملاقاتها و مذاکرات اخیر در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ارائه نمود.
عراقچی ضمن تبیین ابعاد تعاملات سازنده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و اعضای این سازمان، بر شکلگیری روابط پویا و روبهرشد در جهت تحقق منافع ملی کشور تاکید کرد.
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