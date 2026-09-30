فرماندار بوشهر:مانور مدیریت بحران در همه شهرها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان ضمن قدردانی از حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: امسال شاهد نعمت‌های الهی خوبی خواهیم بود و امیدواریم با کنترل شرایطی که در شهرها و روستاها داریم از این نعمت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم، این کنترل تابع آمادگی‌هایی است که همه شما به آن واقف هستید.

وی در ادامه افزود:این جلسات برای یادآوری و تأکید بر اجرای وظایف برگزار می‌شود و لازم است عزیزان به صورت هفتگی ماهانه و فصلی موارد را مرور کنند تا در هنگام بروز حوادث مشکلی ایجاد نشود.

فرماندار بوشهر با اشاره به تشکیل اتاق وضعیت در سطح شهرستان، گفت: در طول جنگ اتاق وضعیتی در سطح شهرستان بوشهر تشکیل شد که این شهرستان از اولین شهرستان‌های آغاز به کار آن بود، این اتاق وضعیت با حضور مدیران و کارشناسان در سه سطح فعالیت می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: از پانزدهم مهرماه اتاق وضعیت در محل تعیین‌شده آمادگی خود را اعلام خواهد کرد تا در مسیر خدمت‌رسانی آمادگی لازم را داشته باشیم.

فرماندار بوشهر با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آبگرفتگی معابر، بیان داشت: واقعیت این است که در بارش‌های پاییز و زمستان احتمال دارد که با مشکل مواجه شویم، در بسیاری از موارد ممکن است به دلیل عدم پیش‌بینی شاهد آبگرفتگی معابر و نارضایتی مردم باشیم، در این رأستا شهرداری‌ها موظف شده‌اند مطالعات سطحی انجام دهند و در مسیر کنترل سیلاب این مهم را مد نظر قرار دهند، بازه زمانی مشخصی تعیین شده تا این مطالعات ارسال و تأیید شود و کار به صورت کاربردی و با برنامه‌ریزی بهتر پیش برود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: همه موارد مربوط به لایروبی کانال‌ها پل‌ها و زیرساخت‌ها باید پیش از محدوده زمانی احتمالی انجام شود تا نیاز شهر و روستا برطرف گردد، بسیاری از موارد باید کنترل مجدد شوند از جمله خطوط فیبر نوری و خطوط گاز در مسیرهای بین‌شهری که باید مجدداً بررسی شوند تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.

فرماندار بوشهر با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی، گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد و منابع در محدوده ما در حد استاندارد کامل آماده باشد، دستگاه‌های اجرایی نیز باید به ژنراتورها مجهز شوند، عایق‌های ضد رطوبتی بام ساختمان‌ها باید بررسی شود تا آسیبی به ساختمان‌ها وارد نشود.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری مانورهای آمادگی، تصریح کرد: مانور از سوی وزارت کشور اعلام شده و مدیریت بحران استان و شهرستان یک مانور برگزار خواهد کرد، پیش‌بینی ما این است که در هر شهری یک مانور برگزار شود و شهرداری‌ها با همکاری دستگاه‌ها مقدمات آن را آماده کنند، زمان اعلام‌شده تا پانزدهم مهرماه است و انتظار داریم مانور آمادگی و رزمایش به بهترین نحو ممکن برگزار شود.



فرماندار بوشهر با تأکید بر بیمه کشاورزان و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خاطرنشان کرد: بحث بیمه کشاورزان حتماً پیگیری شود تا در صورت خسارت بیمه جبران داشته باشد، اطلاع‌رسانی به‌موقع از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان هواشناسی و مدیریت بحران باید اطلاعات لازم را به‌موقع در اختیار مردم قرار دهند، اطلاع‌رسانی باید دقیق و بر اساس داده‌های مراکز اصلی باشد و مدیریت بحران شهرستان از فرمانداری این مهم را انجام خواهد داد.



فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مدیریت بحران، گفت:در دستورالعمل شرایط اضطراری و وظایف هر دستگاه مشخص شده است.



گفتنی است در این نشست، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران‌های احتمالی انجام مطالعات سطحی توسط شهرداری‌ها برگزاری مانورهای آمادگی تا پانزدهم مهرماه و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم تأکید شد و مقرر گردید اتاق وضعیت شهرستان از پانزدهم مهرماه آمادگی خود را اعلام کند.