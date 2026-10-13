لایروبی رودخانه فصلی تنگه کنشت در مسیر میدان ظفر تا فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات پاکسازی و لایروبی رودخانه فصلی تنگه کنشت در محدوده میدان ظفر تا فرودگاه کرمانشاه با هدف افزایش آمادگی شهر در برابر بارش‌های فصلی به اجرا درآمد.

این اقدام در ادامه برنامه شهرداری کرمانشاه برای پاکسازی رودخانه‌های فصلی و کانال‌های شهری و با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر در فصل بارندگی انجام شده است.

اجرای این عملیات با تأکید شهردار کرمانشاه و به دستور سجاد یزدانی، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری، در دستور کار قرار گرفت و نیروهای خدمات شهری با استفاده از ماشین‌آلات مورد نیاز در آن مشارکت کردند.

شهرداری منطقه ۵ نیز در اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی این محدوده همکاری داشته است.

تسهیل عبور جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها از اهداف این اقدامات عنوان شده است؛ اقداماتی که با توجه به احتمال افزایش جریان آب هنگام بارندگی، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارند.

بر اساس اعلام معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، عملیات پاکسازی و لایروبی دیگر رودخانه‌های فصلی و کانال‌های شهری نیز با هدف کاهش خطر بروز سیلاب و آمادگی بیشتر شهر در برابر بارش‌ها ادامه خواهد یافت.