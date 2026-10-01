بازگشت ووشوی یزد به المپیاد محلات پس از دو دوره وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد، محمد جعفرپور گفت: نشست تخصصی هم‌اندیشی معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با رئیس هیئت ووشوی استان با محوریت برنامه‌ریزی برای حضور خانواده ووشوی یزد در سیزدهمین دوره المپیاد ورزش محلات در سالن فیروزه این سازمان برگزار شد.

رئیس هیئت ووشوی استان یزد نیز از آمادگی این هیئت برای حضوری گسترده در المپیاد خبر داد و گفت: پس از دو دوره غیبت، ووشوی یزد با حضور سازمان‌یافته در بخش‌های مختلف این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر برگزاری رقابت‌های بخش ساندا، برنامه‌های نمایشی تالو با اجرای فرم‌های استاندارد و سنتی توسط ورزشکاران ووشو در آیین افتتاحیه المپیاد اجرا خواهد شد.

رئیس هیئت ووشوی استان یزد درباره محل برگزاری مسابقات نیز گفت: میزبانی رقابت‌ها در «خانه ووشو» یا «سالن شهید صدوقی یزد» با همکاری شهرداری یزد در دست بررسی است و محل نهایی پس از ارزیابی‌های فنی مشخص خواهد شد.

گفتنی است آخرین حضور هیئت ووشوی استان یزد در المپیاد ورزش محلات به دهمین دوره این مسابقات بازمی‌گردد که با شرکت ۲۷۴ سانداکار برگزار شد. در دوره سیزدهم، فعال‌سازی بخش‌های ساندا و تالو در رده‌های سنی مختلف و مشارکت محلات گوناگون در دستور کار هیئت ووشوی استان قرار دارد.