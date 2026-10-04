به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، مرضیه جوهری در دیدار با سیداحمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، درباره وضعیت بسکتبال یزد و برنامه‌های پیش‌روی این هیئت گفت‌وگو کرد.

در این نشست، محمدرضا خوانین‌زاده، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و آزاده دهقان، معاون امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد نیز حضور داشتند.

توسعه بسکتبال پایه، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد، گسترش فعالیت‌های بانوان، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های هیئت از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش حضور بسکتبال یزد در رقابت‌های قهرمانی و فراهم کردن زمینه رشد ورزشکاران، به‌ویژه در رده‌های پایه و بخش بانوان، تأکید شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز برنامه‌محوری هیئت‌ها، توجه به رده‌های پایه و استعدادیابی را از الزامات توسعه ورزش قهرمانی عنوان کرد و بر حمایت از برنامه‌های هدفمند هیئت بسکتبال تأکید داشت.