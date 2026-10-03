مجموعه روزی روزگاری ایران به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب ۹ جلدی «روزی روزگاری ایران»، از تازه‌ترین آثار انتشارات «کتاب‌های شکوفه» (واحد کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر)، در کمتر از چند ماه پس از انتشار نخست، با استقبال کم‌نظیر مخاطبان به چاپ پنجم رسید.

این مجموعه خواندنی که اوایل بهار امسال (اردیبهشت و خرداد) روانه بازار نشر شده بود، توانست در مدتی کوتاه جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان نوجوان، والدین و مروجان کتاب کودک به ویژه نوجوانان پیدا کند.

مجموعه «روزی روزگاری ایران» به قلم مهدی میرکیایی و با تصویرگری چندین تصویر کودک و نوجوان است که با زبانی شیوا، داستانی و مصور، برگ‌هایی درخشان و مهم از تاریخ و هویت این سرزمین را پیش چشم نسل نوجوان قرار می‌دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این مجموعه به کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور، فروشگاه‌های انتشارات امیرکبیر و درگاه‌های خرید اینترنتی مراجعه کنند.