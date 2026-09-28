امیرکبیر هنوز قصه تازه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاید هنوز در خانهای، گوشه یک کتابخانه یا میان وسایل قدیمی پدربزرگ و مادربزرگ، نسخهای از «قصههای خوب برای بچههای خوب» پیدا شود؛ کتابی که روزگاری پدر و مادرها برای فرزندانشان میخواندند و حالا نوبت نسل تازهای است که با قصههای آن بزرگ شود. بعضی کتابها فقط خوانده نمیشوند؛ در خاطره آدمها جا خوش میکنند، با کودکیشان گره میخورند و سالها بعد، با ورق زدن دوبارهشان، بوی روزهای دور را زنده میکنند. امیرکبیر برای بسیاری از ایرانیها، نامی از همین جنس است؛ نشری که ۷۵ سال از عمرش میگذرد و هنوز میخواهد قصهای تازه برای گفتن داشته باشد.
اما ماندن در خاطرهها، برای یک ناشر قدیمی کافی نیست. کتابخوان امروز انتخابهای دیگری دارد، سلیقهها تغییر کرده و بازار نشر با روزهای گذشته فاصله گرفته است. امیرکبیر حالا در میانه دو مسیر ایستاده است؛ از یک سو، میراثی که با میلیونها نسخه کتاب و نامهای ماندگار ادبی ساخته شده و از سوی دیگر، تلاش برای انتشار آثاری که بتوانند در کتابخانههای نسل تازه جا باز کنند. مجدالدین معلمی، نویسنده و مدیرعامل انتشارات امیرکبیر، در گفتوگو با مهر از این مسیر ۷۵ ساله میگوید؛ از کتابهایی که هنوز خوانده میشوند تا برنامههایی که قرار است آینده این نام قدیمی را در دنیای نشر رقم بزنند.
۷۵ سال فراز و فرود؛ امیرکبیر همچنان در صحنه نشر
مجدالدین معلمی، نویسنده و مدیرعامل انتشارات امیرکبیر، درباره جایگاه این انتشارات در نشر امروز ایران میگوید: امیرکبیر قدیمیترین نشر زنده ایران است و به لحاظ حجم کتاب، نشری بزرگ، پرتعداد و پرکار محسوب میشود. این انتشارات در طول ۷۵ سال حیات خود، فرازوفرودهای زیادی را در دورههای مختلف تجربه کرده است. زمانهایی بوده که افت داشته، اما هیچگاه نمیتوان امیرکبیر را از صحنه نشر ایران حذف کرد.
او دلیل این ماندگاری را در آثاری میداند که امیرکبیر طی این سالها منتشر کرده است و ادامه میدهد: امیرکبیر به دلیل برخورداری از آثار بسیار ارزشمند، یگانه و خاص، همچنان جایگاه خود را در صحنه نشر حفظ کرده است. این انتشارات میزبان پرفروشترین کتابهای تاریخ ایران بوده و به دلیل قدمت و حضور در اکثر خانهها، مورد اعتماد بخش مهمی از فضای مطالعاتی و عمومی مردم است.
معلمی با اشاره به سابقه فعالیت این انتشارات میگوید: امیرکبیر تا امروز تقریباً بیش از پنج هزار کتاب را میزبانی کرده و در شرایط حاضر نزدیک به هزار و ۲۰۰ کتاب زنده در چرخه نشر دارد.
تاریخ، ادبیات و کودک؛ سه حوزه پرکار امیرکبیر
مدیرعامل انتشارات امیرکبیر درباره حوزههای اصلی فعالیت این انتشارات نیز توضیح میدهد: امیرکبیر عمدتاً در عرصه ادبیات، ادبیات کلاسیک ایران و جهان و تاریخ ایران و جهان کتاب دارد؛ هرچند در سایر حوزهها از جمله سیاسی، اجتماعی و روانشناسی نیز کتابهای پرتعدادی را میزبانی کرده است.
معلمی با اشاره به حوزههای اصلی فعالیت امیرکبیر میگوید: تاریخ، ادبیات و کودک، این سه حوزه، حوزههای پرکار نشر ما هستند.ما معمولاً سالانه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ عنوان کتاب جدید را وارد چرخه نشر میکنیم و در کنار آن، حدود ۵۰۰ عنوان کتاب نیز تجدید چاپ میشود.
«قصههای خوب برای بچههای خوب» کتابی که از مرز پنج میلیون نسخه گذشت
مدیرعامل انتشارات امیرکبیر، درباره آثار قدیمی و ماندگار این انتشارات میگوید: مهمترین و تقریباً پرتیراژترین کتاب تاریخ ایران، «قصههای خوب برای بچههای خوب» است که از پنج میلیون تیراژ عبور کرده و همچنان مورد اقبال و استقبال خانوادههاست. این کتاب یکی از آثار قدیمی ماست که همچنان مورد استقبال قرار دارد.
او در ادامه به مجموعههایی اشاره میکند که در سالهای اخیر به سبد انتشارات امیرکبیر اضافه شدهاند: ما امروز کتابهای جدیدی داریم که بهتدریج جای خود را در میان مخاطبان پیدا میکنند. مجموعه «سرداران ایرانزمین» و مجموعه «روزی روزگاری ایران» نیز در مسیر رسیدن به جایگاه «قصههای خوب برای بچههای خوب» قرار دارند و انشاءالله به همان میزان مورد استقبال قرار خواهند گرفت. با وجود آنکه مدت زمان کمتری از انتشار این کتابها میگذرد، اما در حال رسیدن به تیراژهای بالا هستند.
معلمی به دیگر حوزههای مورد توجه مخاطبان امیرکبیر اشاره میکند و میگوید: رمان و ادبیات کلاسیک، هم در حوزه ادبیات کلاسیک ایران و هم در میان رمانهای بزرگ جهان، از جمله آثاری هستند که همچنان مورد استقبال قرار دارند. این آثار از گذشته در مجموعه امیرکبیر حضور داشتهاند و همچنان یکی از حوزههای فعالیت ما به شمار میروند. در کنار این آثار، کتابهای جدیدی نیز در این حوزهها به مجموعه امیرکبیر اضافه میکنیم.
آنچه در مسکو دیده شد
اخیراً انتشارات امیرکبیر با ۳۰ عنوان کتاب در سیونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو ۲۰۲۶ حضور یافت که بخشی از آنها در قالب مجموعههایی همچون «سرداران ایرانزمین»، «قصههای خوب برای بچههای خوب» و «روزی روزگاری ایران» عرضه شد.
معلمی درباره تجربه این حضور و استقبال مخاطبان روس از آثار ایرانی میگوید: تجربهای که از دیگران به دست آورده بودیم، نشان میداد ارتباطات بینالمللی میتواند قرابت فرهنگی ایجاد کند و این قرابت را به فرهنگ عامه گسترش دهد. ما آنجا استقبال بسیار خوب و قابل توجهی از ادبیات ایرانی، بهویژه ادبیات عرفانی، از سوی مردم شاهد بودیم. آنها به شاعرانی مانند خیام و دیگر شاعران کلاسیک ما علاقهمندی زیادی داشتند.
معلمی، ادبیات حماسی و برخی آثار امیرکبیر را از حوزههای مورد توجه مخاطبان روس میداند و میگوید: ادبیات حماسی در روسیه و بهویژه مسکو، از اقبال قابل توجهی برخوردار است. مجموعه «سرداران ایرانزمین» نیز در آنجا بسیار مورد توجه قرار گرفت. آثار کودک و نوجوان ما بهدلیل کیفیت تصویرسازی مورد استقبال بودند و کتابهای حوزه عرفان و ادبیات عرفانی نیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند.
در کنار ادبیات، موضوع ایران و ایرانشناسی نیز برای مخاطبان روس اهمیت داشت. معلمی در اینباره میگوید: با توجه به اینکه ما جنگ پرسروصدایی را در فضای بینالمللی پشت سر گذاشتیم، مسئله ایران و ایرانشناسی در آنجا با توجه و پرسشهای بسیاری همراه بود. همچنین آثاری درباره فرماندهان و سرداران، موضوع ایران و رهبری شهید مورد توجه قرار میگرفت.
معلمی درباره مذاکره با ناشران و مجموعههای روسی برای ترجمه و انتشار آثار امیرکبیر نیز میگوید: «یکی از اتفاقاتی که در نمایشگاه مسکو رخ داد و در جریان است، ارتباطات تخصصی در حوزه نشر بود. امیدوارم این ارتباطات بهزودی به نتایج مشخصی منجر شود.»
هدف امیرکبیر فاصله گرفتن از تکیه صرف بر آثار قدیمی
مدیرعامل انتشارات امیرکبیر درباره چشمانداز این انتشارات با توجه به تغییر سلیقه مخاطبان و تحولات بازار کتاب، توضیح میدهد: ما معمولاً سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ عنوان کتاب منتشر میکنیم و هدفگذاری ما این است که این تعداد را به ۱۵۰ عنوان کتاب جدید برسانیم. هدف ما این است که همراه با مخاطب امروز پیش برویم و در گذشته و کتابهای قدیمی متوقف نمانیم.
او با اشاره به سیاستی که از ابتدای فعالیت خود در امیرکبیر دنبال کرده است، میگوید: یکی از هدفگذاریهای ما این بود که در میان ۲۰ کتاب پرفروش امیرکبیر، نیمی از عناوین به کتابهایی اختصاص پیدا کند که در دو، سه سال اخیر منتشر شدهاند و آثار چاپ اول نیز بتوانند به مرز کتابهای پرفروش نزدیک شوند.
معلمی با اشاره به دشواری این هدفگذاری میگوید: این کار طبیعتاً دشوار است، زیرا کتابهای پرفروش امیرکبیر، بهترین کتابهای تاریخ ادبیات دنیا و آثار معروفترین نویسندگان هستند. با این حال، اکنون به این هدفگذاری رسیدهایم و تقریباً نیمی از کتابهای پرفروش ما، آثاری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند. هدفگذاری ما این است که در زمینه کیفیت کتابسازی و تألیف، نوعی نوزایی داشته باشیم و آثار را با کیفیت مطلوب عرضه کنیم.
معلمی درباره وضعیت فروش انتشارات امیرکبیر و میزان اعتماد مخاطبان میگوید: اعتماد مردم به نشان امیرکبیر بینظیر است. ما امسال نسبت به سال گذشته، به لحاظ تعداد فروش دو برابر و به لحاظ ریالی سه برابر فروش داشتیم.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کتاب ادامه میدهد: همه میگویند شرایط اقتصادی مردم دشوار است، قیمت کتاب افزایش یافته و این مسائل وجود دارد؛ اما آنچه ما در کف بازار مشاهده میکنیم، این است که هم اعتماد مردم به انتشارات امیرکبیر بالاست و هم علاقهمندی مردم به مطالعه و کتابخواندن در شرایط بحران، بیشتر از شرایط عادی میشود.
روایت تازهای از سیدحسن نصرالله در تازهترین کتاب امیرکبیر
مدیرعامل انتشارات امیرکبیر در بخش دیگری از این گفتوگو، از کتابی درباره شهید سیدحسن نصرالله بهعنوان یکی از آثار جدید این انتشارات یاد میکند و میگوید: کتاب جدید ما درباره سیدحسن نصرالله، نوشته سید محمد مهدی، فرزند کوچک شهید سیدحسن نصرالله است و نخستین ترجمه آن در ایران به شمار میرود. ما با خود نویسنده، یعنی فرزند شهید، قرارداد بستیم و این اثر را بهصورت کاملاً رسمی پیش بردیم.
او درباره محتوای این کتاب توضیح میدهد: این کتاب شامل ناگفتههایی درباره شخصیت شهید عزیز، سیدحسن نصرالله است و امیدوارم مورد توجه محافل مذهبی قرار گیرد.
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