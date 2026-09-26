  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

در آستانه دومین سالگرد شهادت سید مقاومت؛

ناگفته فرزند شهید سید حسن نصرالله از خلوت پدر منتشر شد

ناگفته فرزند شهید سید حسن نصرالله از خلوت پدر منتشر شد

کتاب«خاطراتی از پدرم» نوشته حجت‌الاسلام سید محمدمهدی نصرالله، ترجمه بشری صاحبی؛ روایتی دست‌اول از ابعاد فردی، خانوادگی و زیست اخلاقی شهید سید حسن نصرالله را بازگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دومین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، نخستین اثر مکتوب رسمی و صمیمی منتشرشده با نام «خاطراتی از پدرم» از سوی خانواده دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان به قلم فرزندش سید محمدمهدی نوشته شده است.

این کتاب تصویری واقعی و بی‌واسطه از سبک زندگی مومنانه و پدرانه‌ این چهره برجسته مقاومت در کانون خانواده را ترسیم می‌کند؛ چهره‌ای که تاکنون کمتر از این زاویه به جامعه معرفی شده است.

«خاطراتی از پدرم» ترجمه کتاب عربی ««ذکریاتی مع أبی» است که در دو بخش ساختاریافته شامل «آنچه از پدر شنیدم» (شنیده‌ها) و «آنچه در همراهی با او دیدم» (دیده‌ها و مشاهدات عینی) تدوین شده و در قالب هشتاد و دو روایت، به جزئیاتی چون عطوفت در محیط خانه، توجه ویژه به تربیت فرزندان، نقش پدر و پدربزرگی مهربان، ساده‌زیستی، کیفیت مطالعه و انس ایشان با کتاب و به‌طور ویژه مواجهه ایشان با سختی‌ها در شرایط دشوار امنیتی می‌پردازد.

ترجمه این اثر توسط بشری صاحبی انجام شده و انتشارات امیرکبیر تلاش کرده است تا اثری خوش‌خوان و امین به لحن اصلی فرزند شهید را در دسترس علاقه‌مندان حوزه ادبیات پایداری، مقاومت و تاریخ معاصر قرار دهد.

کد مطلب 6958771
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها