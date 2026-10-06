به گزارش خبرنگار مهر، طرح خانه‌ریز شهرداری تهران با هدف فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در پروژه‌های مسکونی و استفاده از سرمایه‌های خرد مردم راه‌اندازی شده است. نخستین پروژه مسکونی این طرح با عنوان فجر در منطقه ۵ تهران تعریف شد؛ پروژه‌ای ۹ طبقه با ۵۴ واحد مسکونی و زیربنای کل ۱۰ هزار و ۲۹۰ مترمربع که زیربنای مفید مسکونی آن ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع است و مدت اجرای آن ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.

در این مدل، هر ۱۰۰ خانه‌ریز معادل مشارکت در منافع تغییر ارزش یک مترمربع از پروژه است و دارندگان خانه‌ریز در صورت رسیدن میزان مشارکتشان به معادل یک واحد مسکونی، در فرآیند واگذاری آن واحد از اولویت برخوردار می‌شوند.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌سازی پروژه‌ای جدید در منطقه ۱۵ خبر داد و گفت: مطالعات و مجوزهای این پروژه انجام شده است. پروژه‌ای که در حال آماده‌سازی است در منطقه ۱۵ قرار دارد و بیش از تقریباً ۳۰۰ واحد مسکونی خواهد داشت. این پروژه بزرگی در قالب خانه‌ریز خواهد بود و در تلاشیم بتوانیم تا آبان ماه، اواخر آبان ماه، در بستر خانه‌ریز، ان‌شاءالله این پروژه را هم راه‌اندازی کنیم.