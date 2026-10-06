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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

جزئیات جدید پروژه ۳۰۰ واحدی خانه‌ریز اعلام شد + فیلم

جزئیات جدید پروژه ۳۰۰ واحدی خانه‌ریز اعلام شد + فیلم

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از آماده‌سازی پروژه‌ای بیش از ۳۰۰ واحدی در منطقه ۱۵ برای عرضه در بستر خانه‌ریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خانه‌ریز شهرداری تهران با هدف فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در پروژه‌های مسکونی و استفاده از سرمایه‌های خرد مردم راه‌اندازی شده است. نخستین پروژه مسکونی این طرح با عنوان فجر در منطقه ۵ تهران تعریف شد؛ پروژه‌ای ۹ طبقه با ۵۴ واحد مسکونی و زیربنای کل ۱۰ هزار و ۲۹۰ مترمربع که زیربنای مفید مسکونی آن ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع است و مدت اجرای آن ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.

در این مدل، هر ۱۰۰ خانه‌ریز معادل مشارکت در منافع تغییر ارزش یک مترمربع از پروژه است و دارندگان خانه‌ریز در صورت رسیدن میزان مشارکتشان به معادل یک واحد مسکونی، در فرآیند واگذاری آن واحد از اولویت برخوردار می‌شوند.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌سازی پروژه‌ای جدید در منطقه ۱۵ خبر داد و گفت: مطالعات و مجوزهای این پروژه انجام شده است. پروژه‌ای که در حال آماده‌سازی است در منطقه ۱۵ قرار دارد و بیش از تقریباً ۳۰۰ واحد مسکونی خواهد داشت. این پروژه بزرگی در قالب خانه‌ریز خواهد بود و در تلاشیم بتوانیم تا آبان ماه، اواخر آبان ماه، در بستر خانه‌ریز، ان‌شاءالله این پروژه را هم راه‌اندازی کنیم.

کد مطلب 6966054

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