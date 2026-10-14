نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در اقدامات مدیریت شهری طی دوران جنگ، اظهار کرد: برای بررسی عملکرد شهرداری تهران در این دوره نباید صرفاً به ظرفیت سازمان سرمایه‌گذاری یا بخش‌های داخلی شهرداری نگاه کرد، بلکه باید نقش بخش خصوصی، پیمانکاران، تولیدکنندگان، خیرین و گروه‌های مردمی را نیز در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه گروه‌های مختلف مردمی و جهادی با هر قشر و دیدگاهی پای کار آمدند، افزود: شهرداری تهران توانست از ظرفیت پیمانکاران و تولیدکنندگان برای تأمین شیشه‌های خردشده و مصالح مورد نیاز استفاده کند. همچنین خیرین کمک‌های قابل‌توجهی، به‌صورت نقدی و غیرنقدی، برای پشتیبانی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

خاصه باف با اشاره به نمونه‌هایی از مشارکت‌های مردمی در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ گفت: در میان افرادی که برای کمک اعلام آمادگی کردند، بانویی سالخورده حضور داشت که با اشاره به داشتن زمینی در تهران و زندگی فرزندانش در خارج از کشور، اعلام کرد حاضر است زمین خود را در اختیار شهرداری قرار دهد تا برای افرادی که خانه‌هایشان ویران شده است، واحد مسکونی ساخته شود.

وی ادامه داد: در قالب سامانه «با هم می‌سازیم» نیز زمینه مشارکت افراد مختلف فراهم شد؛ از شهروندانی که برای میزبانی از مردم و به‌اشتراک‌گذاشتن خانه‌های خود اعلام آمادگی کردند تا معلمانی که حاضر بودند در روزهای آزاد خود به فرزندان آسیب‌دیدگان جنگ آموزش خصوصی ارائه دهند.

خاصه باف با اشاره به مشارکت فعال نیروهای فنی و اجرایی در بازسازی منازل آسیب‌دیده تصریح کرد: حتی افرادی مانند گچ‌کاران نیز اعلام می‌کردند در ساعت‌هایی که فرصت کاری دارند، می‌توانند به‌صورت رایگان برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده خدمت کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در آن مقطع، ظرفیت‌های متنوعی از جامعه برای کمک به مردم بسیج شد.

وی اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت را از عوامل مهم شکل‌گیری این مشارکت‌ها دانست و گفت: اتفاقات ارزشمندی در این زمینه رقم خورد که حاصل اعتماد مردم به مدیریت شهری و اعتماد مدیریت شهری به ظرفیت‌های مردم بود. این همراهی تنها به تهران محدود نبود و در نقاط مختلف کشور نیز شاهد مشارکت‌های مردمی بودیم، اما حضور شهرداری تهران در کنار شهروندان و تلاش برای ایفای نقش در کنار مردم، به بروز و نمود بیشتر این مشارکت‌ها کمک کرد.

خاصه باف تأکید کرد: آنچه در دوران جنگ به تحقق اقدامات گسترده در حوزه خدمت‌رسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان کمک کرد، تنها امکانات و منابع شهرداری نبود، بلکه همراهی مردم، گروه‌های جهادی، خیرین و فعالان بخش خصوصی نیز نقش مهمی در این مسیر داشت.