به گزارش خبرنگار مهر، موضوع خالی‌فروشی در طرح خانه‌ریز طی روزهای اخیر در فضای مجازی مطرح شده و در این میان، نحوه عرضه خانه‌ریزها و امکان بررسی تعداد آنها در هر پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اینکه تعداد خانه‌ریزهای عرضه‌شده باید متناسب با ظرفیت و مشخصات هر پروژه باشد، امکان بررسی اطلاعات مربوط به پروژه و تعداد خانه‌ریزهای عرضه‌شده می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.

در همین راستا، نحوه نظارت بر تعداد خانه‌ریزها و امکان تشخیص موارد احتمالی خالی‌فروشی از طریق اطلاعات درج‌شده در سامانه، مورد پرسش قرار گرفت.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید ببینیم که آگاهی آنها در چه حدی است. در پروژه فجر ما که عرض کردم، مشخص است؛ پروانه صادر شده و شهرداری در این پروژه ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع پروانه صادر کرده است. پس تعداد خانه‌ریزی که ما منتشر می‌کنیم، ۶۴۸ هزار خانه‌ریز است.

وی افزود: اگر تعداد خانه بیشتر از متراژ پروانه باشد، یعنی خالی‌فروشی در قسمتی از آن سامانه. اگر مراجعه کنید، در قسمت اطلاعات پروژه، در بخش خانه‌ریزداران، اسامی افراد رمزنگاری شده است تا افشا نشود، اما مشخص است که یک شخص با این اسم رمزی چه تعداد خانه‌ریز دارد.

خاصه‌باف ادامه داد: مجموع خانه‌ریزها در بالای سایت مشخص شده که تا امروز، اگر اشتباه نکنم، ۲۶ هزار و ۶۶۷ خانه‌ریز به فروش رفته است. اگر تعداد خانه‌ریزهای فروش‌رفته بزرگ‌تر از پروانه یا مقدار خانه‌ریزی که متناسب با متراژ خالص آن پروژه است باشد، حتماً اینجا خالی‌فروشی اتفاق افتاده است که خود مردم می‌توانند این موضوع را متوجه شوند.