نوید خاصه‌باف، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه سرمایه‌گذاری و شرایط تملک واحدهای مسکونی در طرح «خانه‌ریز»، توضیح داد.

وی درباره یکی از پروژه‌های این طرح با عنوان «پروژه فجر» گفت: دو رویکرد برای سرمایه‌گذاری یا تملک واحد مسکونی پیش‌بینی شده است و مدت اجرای این پروژه ۱۸ ماه خواهد بود.

خاصه‌باف افزود: در زمان تحویل پروژه، افرادی که میزان خانه‌ریزهای آنها معادل یک واحد آپارتمان در پروژه باشد، در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند. البته این واگذاری از طریق مزایده انجام می‌شود تا حقوق سایر خانه‌ریزداران نیز حفظ شود، اما اولویت در مزایده با خانه‌ریزداران خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر فردی تمایلی به تملک واحد مسکونی نداشته باشد، پس از فروش واحد از طریق مزایده، به میزان خانه‌ریزهای خود با او تسویه خواهد شد و سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کند.

خاصه‌باف با اشاره به امکان خرید و فروش خانه‌ریزها گفت: افراد می‌توانند هر زمان که بخواهند سرمایه خود را در بازار مبادله به فروش برسانند و در صورت نبود مشتری، شهرداری تهران طبق سازوکاری نسبت به خرید تضمینی آن بر اساس قیمت پایه همان ماه اقدام می‌کند.

وی درباره نحوه اجرای پروژه نیز اظهار کرد: این طرح در قالب قرارداد مشارکتی میان شهرداری تهران و یک سازنده معتبر اجرا می‌شود و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری از سازنده تضامین معتبر دریافت کرده است. همچنین قدرالسهم سازنده متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به وی تعلق می‌گیرد.

خاصه‌باف افزود: پروژه دارای برنامه زمان‌بندی است و در صورت قصور سازنده، به ازای هر ماه تأخیر، درصدی از قدرالسهم وی کسر و به قدرالسهم شهرداری اضافه می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران قدرالسهم خود را با مردم به اشتراک گذاشته است و هر میزان ضرر و زیانی که در صورت قصور سازنده دریافت شود، متعلق به شهرداری و افرادی است که خانه‌ریز دارند.

طرح «خانه‌ریز» با هدف فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی برای شهروندان، این امکان را ایجاد می‌کند که افراد با سرمایه‌های خرد در پروژه‌های ملکی مشارکت کنند.