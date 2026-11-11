به گزارش خبرنگار مهر، خاصه‌باف در نشست خبری تشریح آخرین وضعیت طرح خانه‌ریز با اشاره به آغاز اجرای نخستین پروژه این طرح در منطقه ۵ تهران اظهار کرد: خانه‌ریز الگویی نوآورانه برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد مردم در حوزه مسکن و املاک است که با هدف مشارکت شهروندان در پروژه‌های شهری طراحی شده است.

وی با بیان اینکه نخستین پروژه خانه‌ریز حدود سه ماه پیش آغاز شده است، افزود: در این طرح تلاش شده تمام مراحل از جمله قیمت‌گذاری، میزان عرضه، پیشرفت فیزیکی پروژه و معاملات خرید و فروش به‌صورت شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ادامه داد: استقبال از این طرح فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و همین موضوع مدیران شهرداری را به افزایش تعداد پروژه‌ها ترغیب کرده است. بر همین اساس، به‌زودی ۲ تا ۵ پروژه دیگر در مناطق ۴، ۱۵ و ۱۶ به این بستر اضافه خواهد شد.

خاصه‌باف با اشاره به امکان توسعه این طرح در سایر شهرها گفت: محدودیتی برای اجرای خانه‌ریز در تهران وجود ندارد و با توجه به مذاکرات انجام‌شده با برخی شهرها، آمادگی داریم از این بستر برای مشارکت دادن مردم در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی سایر شهرها نیز استفاده کنیم.

وی درباره مشخصات نخستین پروژه خانه‌ریز در منطقه ۵ تهران توضیح داد: این پروژه در زمینی به مساحت حدود هزار و ۲۵۰ مترمربع با زیربنای ناخالص ۱۰ هزار و ۲۹۰ مترمربع و زیربنای خالص مسکونی ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع در ۹ طبقه روی زمین و دو طبقه زیرزمین در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس تعریف این طرح، زیربنای خالص مسکونی پروژه معادل ۶۴۸ هزار خانه‌ریز است که حدود ۴۰ درصد آن به سرمایه‌گذار تأمین‌کننده مالی پروژه و ۶۰ درصد به شهرداری تهران تعلق دارد.

خاصه‌باف با بیان اینکه شهرداری تهران تاکنون در حدود ۱۰ مرحله نزدیک به ۴۷ هزار خانه‌ریز عرضه کرده است، گفت: ۹ مرحله عرضه پنج‌هزار واحدی و یک مرحله عرضه آزمایشی هزار واحدی انجام شده و همچنین هزار واحد نیز در قالب فروش سازمانی عرضه شده است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را تاکنون ۱۲.۷ درصد اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی اصلی پروژه از چهارم سال ۱۴۰۵ آغاز شده و به‌طور میانگین ماهانه حدود چهار درصد پیشرفت داشته است. پیش‌بینی می‌شود با ورود پروژه به مراحل اجرایی و فعالیت در جبهه‌های کاری مختلف، سرعت پیشرفت در ماه‌های آینده افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به برنامه زمان‌بندی پروژه اظهار کرد: دوره ساخت ۱۸ ماه در نظر گرفته شده و ۱۸ ماه نیز برای اخذ پروانه و پایان کار پیش‌بینی شده است. با این حال تلاش می‌کنیم با توجه به جدیت سرمایه‌گذار، پروژه زودتر از زمان‌بندی رسمی به پایان برسد و امکان تحویل واحدها به دارندگان خانه‌ریز فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، مشارکت دادن مردم در منافع اقتصادی پروژه‌های شهری و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد شهروندان برای توسعه و خدمت‌رسانی بهتر در تهران است.

خاصه‌باف در ادامه درباره نحوه تخصیص واحدهای مسکونی به دارندگان خانه‌ریز نیز توضیح داد و گفت: از آنجا که ارزش واحدها با توجه به طبقه و موقعیت آنها متفاوت است، برای رعایت حقوق تمام سرمایه‌گذاران، کل واحدهای پروژه از طریق مزایده و به‌صورت واحد به واحد عرضه می‌شود تا قیمت واقعی هر واحد مشخص شود.

وی افزود: پس از برگزاری مزایده و مشخص شدن برندگان، اولویت واگذاری با افرادی خواهد بود که میزان خانه‌ریز در اختیارشان معادل یک واحد مسکونی باشد. افرادی که سهم آنها به اندازه یک واحد کامل نیست نیز می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت، در فرآیند خرید واحد مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ادامه داد: اگر دارنده خانه‌ریز واحدی در طبقات بالاتر را انتخاب کند، باید مابه‌التفاوت ارزش آن را پرداخت کند و این مبلغ در حقوق سایر دارندگان خانه‌ریز لحاظ خواهد شد. همچنین در صورت انتخاب واحدی با ارزش کمتر، مبلغ مازاد پس از فروش واحدهای پروژه و انجام محاسبات نهایی به سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود.

خاصه‌باف تأکید کرد: هدف از این شیوه، کشف قیمت واقعی واحدها و رعایت عدالت میان تمام دارندگان خانه‌ریز است تا در فرآیند واگذاری، امتیاز ویژه‌ای برای فرد خاصی در نظر گرفته نشود.