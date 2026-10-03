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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

خوزستان تحت تأثیر تندباد و رگبار شدید قرار دارد

خوزستان تحت تأثیر تندباد و رگبار شدید قرار دارد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار، رعد و برق نسبتا شدید و وزش بادهای خیلی شدید در نقاط مختلف استان پیش بینی می شود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز رگبار، رعد و برق نسبتا شدید، وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفان های لحظه ای در مناطق شمالی، شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است.

وی افزود: وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد گرد و خاک همرفتی نیز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی توضیح داد: از فردا تا روز سه شنبه احتمال بارش های پراکنده در ارتفاعات و وزش بادهای متوسط در مناطق جنوبی، مرکزی و جنوب شرقی استان وجود دارد.

سبزه زاری ادامه داد: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل، نیمه جنوبی و بخش های مرکزی سبب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. همچنین شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز و از بعدازظهر فردا تا روز سه شنبه مواج خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نوسانات دمایی در شبانه روز گذشته بیان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۴.۸ و دهدز با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند؛ همچنین اهواز در این مدت بیشینه دمای ۴۳.۶ و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6966065

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      26 0
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      کو چرا دروغ مینویسی؟اصلا تند باد نیست کاملا شرجی اصلا حتا برگ درخت هم تکون نمیخوره گرما هم که بیداد میکنه و هوا بشدت به آدم حس خفگی میده.
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
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      هوا به شدت گرمه

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