محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، خوزستان به‌تدریج تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که طی امروز و روز یکشنبه سبب ابرناکی، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در اغلب نقاط استان می‌شود.

وی افزود: این سامانه رگبار و رعدوبرق در نیمه شمالی تا بخش‌های مرکزی، شرقی و ارتفاعات و احتمال رخداد گردوخاک در مناطق غربی، جنوب‌غربی، جنوبی و مرکزی را در پی دارد؛ در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبارهای نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به تشدید ناپایداری‌ها اشاره کرد و گفت: فردا با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار و رعدوبرق نسبتاً شدید، وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال وقوع طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق شمالی، شرقی، شمال‌شرقی، جنوبی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی احتمال بروز گردوخاک‌های همرفتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: تا روز یکشنبه روند کاهش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان سبب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد؛ علاوه بر این، شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

سبزه زاری در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۳.۷ درجه و ایذه با ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند؛ همچنین بیشینه و کمینه دمای هوای اهواز به ترتیب ۴۰.۳ و ۲۴.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.