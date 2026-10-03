محمدحسن باقری‌ شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته در بیشتر مناطق استان شاهد وزش باد شدید بودیم که بیشترین سرعت آن از ایستگاه‌های شیرین‌سو، گل‌تپه و قهاوند تا حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت به‌صورت لحظه‌ای به ثبت رسید.

وی با اشاره به ثبت بارش‌های محلی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته رگبار پراکنده باران در نقاط مختلف استان رخ داد که بیشترین میزان بارش از ایستگاه باران‌سنجی «دورنیان» شهرستان رزن به میزان ۵.۴ میلی‌متر گزارش شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: امروز نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظه‌ای همراه با پدیده گرد و غبار و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

باقری‌شکیب به وضعیت جوی استان در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: از فردا تا اواسط هفته آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود و در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با افزایش ابر در اواسط روز احتمال رگبارهای پراکنده و ضعیف در برخی مناطق وجود دارد.

وی درباره نوسانات دمایی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ملایر و نهاوند با ثبت دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و صبح امروز کمینه دما در نیمی از ایستگاه‌های استان به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسید و بیشینه و کمینه دمای هوای فرودگاه همدان بین ۲۳ و ۱۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: دمای بیشینه در روزهای آینده ثبات نسبی خواهد داشت اما دمای کمینه پس از افزایش موقت امروز در روزهای آتی مجدد روندی کاهشی یافته و به زیر ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.