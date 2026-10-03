به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده صبح شنبه در مراسم نواختن «زنگ پلیس» که در دومین روز از هفته فراجا با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» در آموزشگاه دخترانه شاهد شهید محمد رمضانی شهر بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: حضور و فعالیت نیروی انتظامی در شهرستان موجب ایجاد امنیت و آرامش شده و این موضوع در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه آموزش و پرورش، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با قدردانی از تعامل و همکاری مجموعه انتظامی با آموزش و پرورش افزود: مأموران انتظامی در کنار انجام مأموریت‌های متعدد خود، در ساعات آغازین فعالیت مدارس نیز با حضور در مقابل مدارس و کمک به تأمین امنیت دانش‌آموزان، نقش مؤثری در ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارند.

وی همچنین با تبریک آغاز ماه مهر و سال تحصیلی جدید، برای دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر کشور سالی سرشار از نشاط، آرامش، امنیت و سلامتی آرزو کرد و گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان با امنیت کامل و در فضایی معنوی و آرام در کلاس‌های درس حضور یافته و از آموزه‌های معلمان گرانقدر بهره‌مند شوند.

حاجی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای آموزشگاه شجره طیبه میناب، بر ضرورت تداوم راه و آرمان‌های شهدا در عرصه تعلیم و تربیت تأکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن از مدیریت آموزشگاه شاهد شهید محمد رمضانی، معاونان و کادر آموزشی و همچنین معلمان این آموزشگاه برای اجرای این برنامه قدردانی کرد.

گفتنی است؛ این مراسم با حضور جمعی از کارکنان انتظامی، مسئولان ادارات، معاونان و کارشناسان حوزه ستادی آموزش و پرورش و اصحاب رسانه برگزار شد.