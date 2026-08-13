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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

بازدید قائم‌مقام وزیر کشور از مرکز مانیتورینگ انتظامی خراسان رضوی

بازدید قائم‌مقام وزیر کشور از مرکز مانیتورینگ انتظامی خراسان رضوی

مشهد- قائم‌مقام وزیر کشور با حضور در قرارگاه امام علی(ع) از مرکز مانیتورینگ انتظامی استان خراسان رضوی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در سالروز شهادت حضرت رضا(ع) در قرارگاه امام علی(ع) حضور یافت و از مرکز مانیتورینگ انتظامی استان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت خدمات فراجا در خراسان رضوی و اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت زائران و عزاداران در ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر به سردار پورجمشیدیان گزارش شد.

قائم‌مقام وزیر کشور ضمن بررسی روند خدمات‌رسانی انتظامی و امنیتی در استان، از زحمات و خدمات ترکیبی و جامع فرماندهان انتظامی خراسان رضوی تقدیر و قدردانی کرد.

کد مطلب 6915774

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