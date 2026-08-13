به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیاکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در سالروز شهادت حضرت رضا(ع) در قرارگاه امام علی(ع) حضور یافت و از مرکز مانیتورینگ انتظامی استان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت خدمات فراجا در خراسان رضوی و اقدامات انجامشده برای تأمین امنیت زائران و عزاداران در ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر به سردار پورجمشیدیان گزارش شد.
قائممقام وزیر کشور ضمن بررسی روند خدماترسانی انتظامی و امنیتی در استان، از زحمات و خدمات ترکیبی و جامع فرماندهان انتظامی خراسان رضوی تقدیر و قدردانی کرد.
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