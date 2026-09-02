سردار نگهبان:پلیس مقتدر باید در برابر مردم متواضع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی تربتحیدریه در محل سالن زنده یاد کریمی دانشگاه تربت حیدریه،با اشاره به شرایط حساس کشور و حوادث اخیر، بر ضرورت حفظ امید، اتحاد، ایمان و استقامت مردم و نیروهای مسلح تأکید و اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر تهدیدها و زورگوییها سر خم نخواهد کرد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن گفت: ملت ایران و نیروهای مسلح این کشور بارها نشان دادهاند که در دفاع از سرزمین، استقلال و امنیت کشور هیچگاه کوتاه نخواهند آمد.
وی با تأکید بر اهمیت اتحاد و انسجام ملی افزود: ایران سرزمینی با تمدن و تاریخی کهن است و ملت ایران در طول قرنها با اتحاد، همدلی و انسجام، هویت خود را حفظ کرده و در برابر تهاجمات و زورگوییهای دشمنان مقاومت کرده است.
نگهبان بیان کرد: امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و انسجام هستیم و همه مردم، نیروهای مسلح و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت و اقتدار کشور تلاش کنند.
تقدیم ۴۳۰ شهید از مجموعه انتظامی در حوادث اخیر
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به نقش فراجا در دفاع از کشور و خدمترسانی به مردم در شرایط جنگی و بحرانی گفت: مجموعه انتظامی کشور در جریان حوادث و درگیریهای اخیر، ۴۳۰ شهید و یکهزار و ۲۶۷ مجروح تقدیم نظام و انقلاب کرده است.
وی افزود: در این مدت برخی پاسگاهها، کلانتریها، مراکز خدماتی و حتی مراکز تعویض پلاک مورد حمله قرار گرفتند، اما کارکنان انتظامی دست از خدمت به مردم برنداشتند و حتی در شرایطی که ساختمان برخی مراکز آسیب دیده بود، خدمترسانی به مردم ادامه یافت.
نگهبان تصریح کرد: تاریخ درباره فداکاری و خدمتگذاری بیمنت پلیس در این روزها قضاوت خواهد کرد، چراکه پلیس در کنار سایر نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم هیچ کوتاهی نکرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به مفاهیم قرآنی صبر و استقامت گفت: صبر با تحمل تفاوت دارد، در صبر رشد، پیشرفت و تعالی وجود دارد، اما تحمل میتواند همراه با حسرت و فرسودگی باشد.
وی با بیان اینکه ملتها در مواجهه با چالشها و مشکلات یا متعالی و یا متلاشی میشوند، افزود: ما باید از مشکلات برای رشد و تعالی استفاده کنیم و با تکیه بر ایمان، استقامت و فرهنگ اهلبیت علیهالسلام مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
جوانگرایی، تأکید رهبر معظم انقلاب در مدیریت
نگهبان با اشاره به سیاست جابهجایی و انتصاب فرماندهان در مجموعه انتظامی اظهار کرد: در برنامههای مدیریتی باید فرصت رشد و مسئولیتپذیری از جوانان باانگیزه گرفته نشود.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره استمرار خدمت مدیران و فرماندهان گفت: در موارد استثنایی و برای مدت محدود میتوان از تجربه افراد استفاده کرد، اما این موضوع نباید به یک رویه تبدیل شود و فرصت حضور جوانان توانمند در عرصه مدیریت را از بین ببرد.
وی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب به جوانان، رویش نیروهای توانمند و میدان دادن به مدیران جوان، همواره مورد تأکید بوده و جابهجاییها نیز باید در مسیر رشد، تعالی و بهبود وضعیت امنیتی، انتظامی و خدماتی انجام شود.
نگهبان با اشاره به وضعیت امنیتی تربتحیدریه گفت: خوشبختانه وضعیت امنیتی این شهرستان مطلوب است و بسیاری از شاخصهای امنیتی روند مثبتی دارند.
گفتنی است؛آئین تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی تربتحیدریه با حضور مسئولان شهرستان، خانوادههای شهدا، کارکنان انتظامی و جمعی از مردم برگزار شد و ضمن قدردانی از تلاشهای ۳۱ ماهه سرهنگ حمیدرضا خوشخو، سرهنگ اکبر محمدزاده بهعنوان فرمانده جدید انتظامی تربتحیدریه معرفی شد.
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