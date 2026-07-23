به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نوری نژاد بعدازظهر پنجشنبه در نشستی با فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: پلیس رضوی با عنایت به خیل میلیونی زائران حرم مطهر رضوی وظیفه ای متمایز با پلیس دیگر مناطق کشور دارد.

رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فراجا بیان کرد: در کنار خدمت و تامین امنیت مجاوران حرم مطهر رضوی و هم استانی های عزیز با اجرای تمهیدات ویژه و طرح های امنیت محله محور باید دغدغه زائران در ارتباط با سرقت را به حداقل رسانده و از بین ببریم.

وی گفت: توانمندی، تدبیر، پیش بینی و بهره مندی از منابع سازمانی و سرمایه های اجتماعی در طرح های مقابله با سرقت در فراجا مطلوب است.

نوری نژاد بیان کرد: تکلیف و وظیفه پلیس در شرایط رزمی، انقلابی و عملیاتی کنونی کشور که مردم با همه وجود به میدان آمده اند دوچندان است.

توان سنجی و توانمندی ظرفیت ها و بسترهای اجرایی در مقابله با سرقت

در ادامه سردار احمد نگهبان، فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: تقارن اولین روزهای کاری ام درجایگاه فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با جلسه قرارگاه مقابله با سرقت را که از اولویت های اصلی فراجا و از دغدغه های مردم شریف کشورمان است را به فال نیک می گیرم.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: امیدوارم با توان سنجی و توانمندی ظرفیت ها و بسترهای اجرایی در مقابله با سرقت و تمهیدات و اجرای طرح های هوشمندانه بتوانیم در خصوص کاهش و از بین بردن پدیده شوم سرقت و افزایش رضایتمندی مردم عزیزمان گام های مؤثری برداریم.