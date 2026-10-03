مرتضی امینی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هفتم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۷۱ میلیون و ۹۱۲ هزار کیلوگرم ورق گرم فولادی به ارزش بیش از ۸ هزار میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: متهم علاوه بر الزام به عرضه کالا در بورس، به پرداخت ۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از این شرکت و مشاهده کسری در توزیع ورق فولادی در بورس، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.