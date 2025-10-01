امینی: شرکت تعاونی متخلف ۵ میلیارد ریال در رشت محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه گوشت قرمز در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از اداره کل دامپزشکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده برای شرکت ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: بازرسان صنعت معدن تجارت گوشت های قاچاق را از خودرو در حال حمل کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.