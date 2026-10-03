به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر شنبه در شورای اقامه نماز خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: رتبه خوب خراسان شمالی در حوزه اقامه نماز در سطح مدارس و دانشگاه‌ها قابل تقدیر است، اما باید تلاش کنیم این جایگاه مطلوب را در سایر بخش‌ها نیز شاهد باشیم.

وی در ادامه افزود: مدیران دستگاه‌ها باید موضوع نماز را در محیط اداری مورد توجه قرار دهند و زمینه لازم برای حضور و مشارکت کارکنان در برنامه‌های اقامه نماز را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی، آموزش و پرورش را پایه و اساس آموزش و اثرگذاری موضوعات فرهنگی دانست و گفت: اقامه نماز در مدارس صرفاً یک تکلیف اداری نیست، بلکه باید به‌عنوان یک باور و فرهنگ در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

نوری تصریح کرد: هرگاه موضوع نماز در کلام و رفتار مدیران برجسته شود، قطعاً اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ نماز در جامعه باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی و تصویب اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند چشم‌انداز نماز، بر ضرورت پیگیری و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به وضعیت فضاهای مذهبی در شهر بجنورد اظهار کرد: بنا بر گزارش فرماندار بجنورد، هفت منطقه از این شهر فاقد مسجد است و در برخی مناطق نیز کاربری مسجد تعریف نشده است؛ بنابراین لازم است جانمایی و پیش‌بینی فضا برای ساخت مسجد با اهتمام بیشتری از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر دنبال شود.

نوری درباره مساجد بین‌راهی نیز گفت: پیگیری‌های متعددی در سطح ملی برای توسعه و سامان‌دهی مساجد بین‌راهی انجام شده و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

در این نشست، آخرین وضعیت اقامه نماز در مدارس و خوابگاه‌های دانش‌آموزی از سوی آموزش و پرورش استان تشریح شد. بر اساس گزارش اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، در مدارس استان یک‌هزار و ۲۵۶ نمازخانه وجود دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، احداث یا تأمین فضای ۴۱۸ نمازخانه دیگر مورد نیاز است.

همچنین سرانه فضای نمازخانه در مدارس استان ۲۶ سانتی‌مترمربع اعلام شد و بیش از یک‌هزار نفر مسئولیت برگزاری و پیگیری اقامه نماز در مدارس استان را بر عهده دارند که مدارس شبانه‌روزی را نیز شامل می‌شود.