به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری‌ در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) ایراد شد، با اشاره به ابعاد علمی، نظامی و معنوی شخصیت شهید حسن تهرانی‌مقدم، این شهید را دانشمندی برجسته، فرمانده‌ای شجاع و پارسایی بی‌ادعا دانست و بر ضرورت تداوم پیشرفت همه‌جانبه کشور، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و تقویت اقتدار ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضا نوری با اشاره به تعابیر مطرح‌شده درباره شهید تهرانی‌مقدم اظهار کرد: ترکیب تعابیری همچون «سردار عالی‌قدر» و «دانشمند برجسته»، عنوان ارزشمند «سردار دانشمند» را شکل می‌دهد؛ چراکه گاهی برخی ویژگی‌های برجسته شخصیت افراد در سایه ویژگی‌های دیگر آنان قرار می‌گیرد و دانشمند بودن شهید تهرانی‌مقدم نیز گاهی در سایه وجه نظامی شخصیت ایشان مغفول می‌ماند.

وی افزود: شهید تهرانی‌مقدم هم فرمانده‌ای نظامی، شجاع و جسور بود و هم دانشمندی برجسته که با اراده‌ای پولادین و در شرایطی که از امکانات محدودی برخوردار بود، مسیر موشکی شدن جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرد.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه این شهید افق‌های دوردست را می‌دید و به محدودیت‌های موجود بسنده نمی‌کرد، تصریح کرد: شهید تهرانی‌مقدم با وجود شکست‌هایی که در آزمایش‌های متعدد تجربه کرد، از مسیر خود عقب‌نشینی نکرد و با توسل به امام رضا(ع) و اهل‌بیت(ع)، اخلاص و ایمان خود را در کنار استعداد علمی و تلاش مستمر به کار گرفت.

حجت‌الاسلام نوری اخلاص را از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی شهید تهرانی‌مقدم دانست و گفت: ایشان به دنبال دیده شدن، مطرح شدن نام خود یا دریافت تقدیر و تشکر نبود، بلکه خداوند، منافع جامعه، ملت و امت اسلامی را در نظر داشت و تلاش می‌کرد دست نظام اسلامی و رهبری را در مواجهه با دشمنان خالی نگذارد.

وی با اشاره به نقش تربیتی و مدیریتی این شهید خاطرنشان کرد: مدیریت شهید تهرانی‌مقدم تنها به فعالیت شخصی در عرصه آزمایش و تحقیق محدود نمی‌شد؛ بلکه توانست مجموعه‌ای از نیروهای متعهد، مسئولیت‌پذیر و جهادی را تربیت کند که در برابر خداوند و مردم احساس مسئولیت داشته باشند. به همین دلیل، عنوان پدر موشکی جمهوری اسلامی ایران شایسته این شهید بزرگوار است.

دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به محورهای مطرح‌شده در بیانات رهبر معظم انقلاب، دشمنی نظام سلطه با ملت ایران را دارای سابقه‌ای طولانی دانست و اظهار کرد: این دشمنی به سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد و دوران رژیم پهلوی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در شکل‌گیری ساختار ساواک و حمایت از رژیم پهلوی گفت: ساواک با هدف ایجاد فضای امنیتی، سرکوب آزادی‌خواهان و جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش حرکت‌های انقلابی ایجاد شد و در طول فعالیت خود، شمار زیادی از علما، دانشجویان و آزادی‌خواهان را تحت شکنجه قرار داد.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حمایت از گروهک منافقین، ترور شخصیت‌های برجسته و فرماندهان کشور و همچنین حوادث و درگیری‌های اخیر، تأکید کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، مجموعه این رویدادها نشان‌دهنده استمرار تقابل با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان، فرماندهان و دانش‌آموزان میناب، همچنین آسیب به زیرساخت‌ها و مراکز مختلف کشور، اظهار کرد: بررسی ابعاد این حوادث و خسارت‌های واردشده به کشور، مجال و زمان گسترده‌ای می‌طلبد.

پیشرفت کشور در گرو وحدت و انسجام اجتماعی است

امام جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت استمرار حرکت کشور در مسیر پیشرفت همه‌جانبه گفت: یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی از عناصر اصلی موفقیت کشور در مسیر پیشرفت است و حمایت مردم از مسئولان نیز در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر دارد.

وی با اشاره به ضرورت واقع‌بینی در مواجهه با سیاست‌های آمریکا افزود: نباید بدون توجه به سابقه رفتارها و عملکردهای طرف مقابل، به تغییر رویکرد نظام سلطه یا رفع دشمنی‌ها از طریق امتیازدهی امیدوار بود.

مذاکره باید بر پایه اقتدار و تأمین حقوق ملت ایران باشد

حجت‌الاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ قدرت و آمادگی در برابر تهدیدها اظهار کرد: تعامل و مذاکره باید بر پایه اقتدار و با در نظر گرفتن حقوق ملت ایران انجام شود و مسئولان باید در هرگونه گفت‌وگو، منافع ملی و حقوق کشور را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون جبران خسارت‌های جنگی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، رفع تحریم‌ها و پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور، این مسائل را از جمله موضوعاتی دانست که در هرگونه روند مذاکره باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بجنورد در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف به پیشرفت‌ها و توانمندی‌هایی دست یافته است و حفظ این اقتدار، در کنار وحدت ملی و انسجام اجتماعی، برای صیانت از منافع و امنیت کشور اهمیت اساسی دارد.