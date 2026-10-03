به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای دیدار هفته هشتم لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان آماده می‌کند که تعطیلی طولانی‌مدت مسابقات و مصدومیت تعدادی از بازیکنان، شرایط ترکیب اصلی سرخپوشان را نسبت به دیدارهای ابتدایی فصل تغییر داده است.

مهدی تارتار در خط دفاعی با ابهام جدی مواجه است. محمدحسین کنعانی‌زادگان همچنان شرایط کاملاً مشخصی برای حضور در این مسابقه ندارد و دانیال ایری نیز به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در تمرینات گروهی حاضر شود. به همین دلیل احتمال حضور حسین ابرقویی در کنار محمدمهدی زارع در قلب خط دفاعی بیشتر شده است.

در سمت چپ خط دفاعی نیز بازگشت ابوالفضل جلالی، انتخاب تارتار را با تغییر مواجه کرده است. جلالی که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به تمرینات برگشته، حالا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی با مهدی تیکدری و علیرضا همایی‌فرد رقابت خواهد داشت.

در خط میانی اما وضعیت پویا پورعلی بهتر شده و این بازیکن مشکلی برای همراهی پرسپولیس برابر صنعت نفت نخواهد داشت. حضور او می‌تواند خیال تارتار را بابت یکی از پست‌های کلیدی میانی راحت کند؛ هرچند سرمربی سرخپوشان همچنان در حال بررسی بهترین ترکیب برای بازگشت تیمش به مسابقات رسمی است.

در بخش هجومی نیز وضعیت علی علیپور باید تا روز مسابقه بررسی شود و در صورت نرسیدن این مهاجم، گزینه‌های دیگری همچون پوریا شهرآبادی می‌توانند در ترکیب قرار بگیرند. شهرآبادی که یکی از بازیکنان جوان پرسپولیس محسوب می‌شود، پیش از این نیز در مقاطعی فرصت حضور در ترکیب تیم تارتار را پیدا کرده و می‌تواند یکی از گزینه‌های خط حمله باشد.

پرسپولیس در حالی پس از حدود یک ماه تعطیلی دوباره وارد رقابت‌های لیگ برتر می‌شود که تارتار در هفته‌های نخست فصل ترکیب نسبتاً ثابتی را در اختیار داشت، اما شرایط فعلی باعث شده کادر فنی سرخپوشان بار دیگر گزینه‌های مختلف را در چند پست بررسی کند.

دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر، نخستین مسابقه سرخپوشان پس از تعطیلی طولانی‌مدت مسابقات خواهد بود و ترکیب انتخابی تارتار می‌تواند نخستین تصویر از تغییرات احتمالی این تیم در ادامه فصل باشد.