به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و تیمهای حاضر در این رقابتها برای کسب امتیاز به مصاف یکدیگر رفتند.
در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته خاتون بم نمایشی قدرتمند داشت و با نتیجه پرگل ۷ بر یک آوا تهران را شکست داد.
در دیگر دیدار مهم استقلال و گلگهر به تساوی رسیدند و امتیازات را تقسیم کردند. با پایان مسابقات هفته سوم پرسپولیس و سپاهان با ۹ امتیاز در ردههای اول و دوم جدول قرار دارند و خاتون بم نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.
برد پرگل خاتون بم باعث شد این تیم فاصله خود را با صدر جدول حفظ کند و همچنان در جمع تیمهای بالانشین لیگ قرار داشته باشد.
رقابت در هفتههای ابتدایی فصل فشرده دنبال میشود و تیمهای بالای جدول برای حفظ جایگاه خود به دنبال کسب امتیازات بیشتر در هفتههای آینده خواهند بود.
نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
*گلگهر سیرجان ۳- استقلال تهران ۳
*پرسپولیس تهران یک - وارش نوشهر صفر
*سپاهان اصفهان یک - پالایش گاز ایلام صفر
*آوا تهران یک- خاتون بم ۷
هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان؛
پرسپولیس صدرنشین شد؛ استقلال و گلگهر امتیازها را تقسیم کردند
پرسپولیس با پیروزی ۳ بر صفر برابر ایساتیس کران فارس در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با ۹ امتیاز صدرنشین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و تیمهای حاضر در این رقابتها برای کسب امتیاز به مصاف یکدیگر رفتند.
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