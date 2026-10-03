  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۱۸

هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان؛

پرسپولیس صدرنشین شد؛ استقلال و گل‌گهر امتیازها را تقسیم کردند

پرسپولیس صدرنشین شد؛ استقلال و گل‌گهر امتیازها را تقسیم کردند

پرسپولیس با پیروزی ۳ بر صفر برابر ایساتیس کران فارس در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با ۹ امتیاز صدرنشین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها برای کسب امتیاز به مصاف یکدیگر رفتند.

در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته خاتون بم نمایشی قدرتمند داشت و با نتیجه پرگل ۷ بر یک آوا تهران را شکست داد.

در دیگر دیدار مهم استقلال و گل‌گهر به تساوی رسیدند و امتیازات را تقسیم کردند. با پایان مسابقات هفته سوم پرسپولیس و سپاهان با ۹ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند و خاتون بم نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.

برد پرگل خاتون بم باعث شد این تیم فاصله خود را با صدر جدول حفظ کند و همچنان در جمع تیم‌های بالانشین لیگ قرار داشته باشد.

رقابت در هفته‌های ابتدایی فصل فشرده دنبال می‌شود و تیم‌های بالای جدول برای حفظ جایگاه خود به دنبال کسب امتیازات بیشتر در هفته‌های آینده خواهند بود.

نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*گل‌گهر سیرجان ۳- استقلال تهران ۳

*پرسپولیس تهران یک - وارش نوشهر صفر

*سپاهان اصفهان یک - پالایش گاز ایلام صفر

*آوا تهران یک- خاتون بم ۷

کد مطلب 6965598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها