به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها برای کسب امتیاز به مصاف یکدیگر رفتند.



در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته خاتون بم نمایشی قدرتمند داشت و با نتیجه پرگل ۷ بر یک آوا تهران را شکست داد.



در دیگر دیدار مهم استقلال و گل‌گهر به تساوی رسیدند و امتیازات را تقسیم کردند. با پایان مسابقات هفته سوم پرسپولیس و سپاهان با ۹ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند و خاتون بم نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.



برد پرگل خاتون بم باعث شد این تیم فاصله خود را با صدر جدول حفظ کند و همچنان در جمع تیم‌های بالانشین لیگ قرار داشته باشد.



رقابت در هفته‌های ابتدایی فصل فشرده دنبال می‌شود و تیم‌های بالای جدول برای حفظ جایگاه خود به دنبال کسب امتیازات بیشتر در هفته‌های آینده خواهند بود.



نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:



*گل‌گهر سیرجان ۳- استقلال تهران ۳



*پرسپولیس تهران یک - وارش نوشهر صفر



*سپاهان اصفهان یک - پالایش گاز ایلام صفر



*آوا تهران یک- خاتون بم ۷