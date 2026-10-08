به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: بعد از یک وقفه تقریباً ۲۷ روزه، لیگ دوباره آغاز می‌شود. در این سه هفته برنامه بدنسازی بسیار خوبی داشتیم و با توجه به اینکه در ابتدای فصل شرایط لازم برای انجام کامل برنامه‌های بدنسازی را نداشتیم، توانستیم در این وقفه کار بدنی خوبی انجام دهیم. قطعاً از نظر شرایط بدنی نسبت به ابتدای فصل خیلی بهتر شده‌ایم و از نظر فنی نیز شرایطمان بهتر شده است.



او افزود: فردا بازی بسیار سختی مقابل یک تیم پرطرفدار داریم؛ تیمی که من افتخار پوشیدن پیراهنش را به مدت پنج سال داشتم و سه سال نیز کاپیتان این تیم بودم. اینکه در تیم بزرگ پرسپولیس بازی کردم و مقابل هواداران این تیم قرار گرفتم، یکی از افتخارات فوتبالی من بوده است، اما فردا سکان‌دار تیم ریشه‌دار و برزیل فوتبال ایران، صنعت نفت آبادان هستم و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام می‌دهم.



سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: مطمئن باشید فردا تیم نفت یک بازی کاملاً هجومی انجام می‌دهد و امیدوارم بتوانیم دل هوادارانمان را شاد کنیم. هوادارانی که از آبادان می‌آیند و قطعاً از تیمشان حمایت خواهند کرد. مطمئن باشید فردا پا به پای پرسپولیس تلاش می‌کنیم و می‌جنگیم.



نوری درباره مسائل پیش آمده در تمرینات صنعت نفت و شایعه اعتصاب بازیکنان گفت: اعتصابی در کار نبود. از سوی بازیکنان اتفاقی رخ نداده بود و یک مشکل خانوادگی برای نفت آبادان پیش آمده بود. البته یک روز کامل از تمرینات و یک جلسه تمرینی، سه روز قبل از بازی را از دست دادیم؛ در شرایطی که می‌توانستیم فشار تمرینی خوبی روی بچه‌ها داشته باشیم، اما متأسفانه به دلیل شرایط باشگاه و اتفاقی که پیش آمد، این تمرین از بین رفت.



او تصریح کرد: نمی‌خواهم خیلی درباره این موضوع صحبت کنم، چون تمرکزم روی بازی است. بعد از این اتفاق، عظیمی‌فرد به راشدی دستور داد و راشدی نیز نماینده تام‌الاختیار خود، سیدموسوی، را معرفی کرد و قرار است ایشان امروز به هتل محل اقامت تیم بیاید و در جمع بچه‌ها حضور داشته باشد. بعد از آن شرایط بهتر شد، اما متأسفانه یک جلسه تمرینی را از دست دادیم و نتوانستیم تمرین کنیم.



سرمربی صنعت نفت آبادان تأکید کرد: بهانه نمی‌آوریم و انشاالله بتوانیم بازی بسیار خوبی انجام دهیم. تمرکزمان کاملاً روی بازی است و امیدواریم بتوانیم دل هوادارانمان را شاد کنیم.



نوری درباره رویارویی با پرسپولیس نیز گفت: بازی سختی است و پرسپولیس تیم بزرگی است. اکنون هم آقای تارتار سرمربی این تیم هستند. من چهار سال شاگرد ایشان بودم و سه سال نیز با ایشان همکار بودم. ایشان مربی بسیار بزرگی است و به خوبی تیم پرسپولیس را هدایت می‌کند.



او افزود: شرایط پرسپولیس از لحاظ ساختاری، بازیکنی، مدیریتی، مربیگری و فنی بسیار خوب است. می‌گویم بازی بسیار سختی داریم، به‌خصوص اینکه میهمان هستیم و پرسپولیس نیز قطعاً هواداران زیادی در ورزشگاه خواهد داشت. در حال حاضر به نظر من پرسپولیس با اختلاف بهترین تیم فوتبال ایران است، اما ما هم صنعت نفت آبادان هستیم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا ان‌شاءالله فردا سربلند از زمین خارج شویم.