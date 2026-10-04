به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه هیئت‌مدیره باشگاه با حضور تمامی اعضای هیئت‌مدیره و پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مدیرعامل باشگاه گزارشی از آخرین وضعیت تیم‌های مختلف پرسپولیس ارائه کرد و اعضای هیئت‌مدیره در ادامه، به طور ویژه شرایط تیم‌های پایه و تیم بانوان، نتایج به‌دست‌آمده، جایگاه آنها در جدول رقابت‌ها و برنامه مسابقات پیش‌رو را مورد بررسی قرار دادند.

با توجه به شرایط تیم‌های پایه و بانوان در رقابت‌های جاری، اعضای هیئت‌مدیره بر ضرورت شناسایی و برطرف کردن مشکلات و تأمین نیازمندی‌های این تیم‌ها تأکید کردند تا مجموعه‌های تحت پوشش باشگاه با حداکثر توان به مسیر خود ادامه دهند.

هیئت‌مدیره همچنین تأکید کرد؛ هدف باشگاه صرفاً حضور در رقابت‌ها نیست و باید تمامی ظرفیت‌های لازم برای موفقیت تیم‌های پرسپولیس فراهم شود. بر همین اساس، مقرر شد حمایت‌های لازم از تیم‌های پایه و بانوان با جدیت ادامه پیدا کند و موانع موجود در مسیر فعالیت آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

در این جلسه، کسب بهترین جایگاه ممکن، قرار گرفتن در رتبه نخست و دستیابی به جام به عنوان اهداف مورد انتظار باشگاه مورد تأکید قرار گرفت و اعضای هیات‌مدیره خواستار آن شدند که نیازهای فنی، اجرایی و پشتیبانی تیم‌ها برای رسیدن به این اهداف به‌صورت مستمر پیگیری شود.

در پایان مقرر شد؛ مدیرعامل باشگاه، نیازمندی‌ها و مسائل تیم‌های پایه و بانوان را جمع‌بندی و برای اتخاذ تصمیمات لازم به هیئت‌مدیره ارائه کند تا اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات و تقویت این تیم‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس نیز بر حمایت همه‌جانبه از تیم‌های پایه و بانوان و فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه قدرتمند رقابت‌ها و تلاش برای کسب رتبه نخست و جام تأکید کرد.