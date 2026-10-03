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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

گینه استوایی قبول کرد؛

تیم ملی فوتبال یکشنبه عازم آنتالیا می‌شود

تیم ملی فوتبال یکشنبه عازم آنتالیا می‌شود

فدراسیون فوتبال به توافق نهایی لازم با گینه استوایی برای برگزاری بازی دوستانه در ترکیه رسید؛ بر این اساس و در صورت نهایی شدن امضای الکترونیکی طرفین، تیم ملی صبح یکشنبه عازم انتالیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از دریافت نامه کادرفنی تیم ملی مبنی بر برگزاری سومین دیدار دوستانه حتمی با تیمی از قاره آفریقا از بخش بین الملل خواست تا تمام تلاش خود را برای برگزاری یک دیدار با تیمی که مورد تایید امیر قلعه نویی است انجام دهد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فدراسیون با وجود محدودیت های پروازی به وجود امده توانست بازی با تیم ملی گینه استوایی را نهایی کند تا دیدار سوم تیم ملی ایران مقابل حریف آفریقایی در شهر آنتالیا برگزار شود.

در صورتیکه امضای نهایی طرفین تا ساعت ۱۷ امروز به طور الکترونیکی ثبت شود پرواز اختصاصی تیم ملی صبح فردا یکشنبه راهی آنتالیا خواهد شد و کاروان تیم ملی با نفرات جدید نسبت به دو بازی قبلی دوستانه مقابل ازبکستان و روسیه راهی ترکیه خواهد شد.

کد مطلب 6966116

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