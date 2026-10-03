به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان طبق برنامه اولیه سازمان لیگ قرار بود از ۲۰ شهریور آغاز شود اما پیش از شروع فصل برنامه مسابقات تغییر کرد و آغاز رقابت‌ها یک هفته به تعویق افتاد. در نهایت لیگ از ۲۷ شهریور آغاز شد و مسابقات سه هفته ابتدایی نیز طبق برنامه برگزار شده‌اند.



با این حال تقویم لیگ همچنان با ثبات لازم فاصله دارد و حالا احتمال ایجاد وقفه‌ای دیگر در ادامه مسابقات مطرح شده است وقفه‌ای که این‌بار می‌تواند ریشه‌ای کاملاً متفاوت داشته باشد.



هیچ بازی رسمی برای فیفادی اعلام نشده است



فیفادی فوتبال زنان در ماه اکتبر از ۱۳ تا ۲۱ مهر در نظر گرفته شده اما تاکنون هیچ بازی رسمی برای تیم ملی زنان ایران در این بازه اعلام نشده است. بنابراین مسئله اصلی در مقطع فعلی برای تعطیلی لیگ برنامه تیم ملی نیست بلکه کمبود داوران تراز اول و الیت برای ادامه مسابقات لیگ عنوان شده است.



همین موضوع باعث شده برنامه هفته‌های آینده لیگ با ابهام روبه‌رو شود و احتمال تغییر در تقویم مسابقات افزایش پیدا کند.

بحران داوری‌ و چند غیبت که معادلات را به هم زد



فوتبال زنان ایران در شرایطی با کمبود داوران الیت مواجه شده که بخشی از داوران بین‌المللی درگیر مأموریت‌های خارج از کشور هستند.



مهناز ذکایی، آتنا لشنی و بهاره سیفی‌نهاوندی قرار است برای قضاوت مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا راهی سنگاپور شوند. از سوی دیگر آبان نصیری نیز در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارد.



در کنار این غیبت‌ها کناره‌گیری سحر بی‌باک از عرصه داوری نیز تعداد داوران باتجربه و الیت فوتبال زنان را بیش از گذشته محدود کرده است.



به این ترتیب در شرایطی که تعداد تیم‌ها و مسابقات لیگ مشخص است تعداد داوران واجد شرایط برای قضاوت دیدارهای مهم به یک چالش جدی تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده نیز از احتمال تعطیلی یک هفته‌ای لیگ به دلیل همین کمبود حکایت دارند.



داور کافی نیست



نکته قابل توجه اینجاست که مسئله صرفاً کمبود داور برای یک مسابقه خاص نیست. چالش اصلی تأمین داوران با سطح مورد انتظار برای مجموعه مسابقات یک هفته لیگ است.



وقتی چند داور الیت همزمان در مأموریت‌های بین‌المللی باشند و یک داور دیگر نیز از چرخه قضاوت خارج شده باشد ظرفیت موجود برای پوشش مسابقات کاهش پیدا می‌کند؛ اتفاقی که حالا می‌تواند برنامه برگزاری یک هفته کامل از لیگ برتر زنان را تحت تأثیر قرار دهد.



این وضعیت یک پرسش جدی را پیش روی مسئولان فدراسیون و کمیته داوران قرار می‌دهد چرا ظرفیت داوری فوتبال زنان به اندازه‌ای نیست که غیبت چند داور ادامه یک هفته از مسابقات لیگ را با مشکل مواجه کند؟



ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم استفاده از فناوری VAR برای دیدارهای حساس فوتبال زنان نیز در دستور کار قرار گرفته است.



پیش از آغاز فصل اعلام شده بود که قرار است از VAR در داربی‌های مهم فوتبال زنان از جمله داربی کرمان استفاده شود. اما در شرایطی که فوتبال زنان در مسیر ورود جدی‌تر به استفاده از فناوری کمک‌داور ویدیویی قرار گرفته مسئله تأمین نیروی انسانی لازم برای قضاوت مسابقات به یک مانع تبدیل شده است.



تعطیلی ناخواسته زنگ خطر برای فوتبال زنان



هفته‌های ابتدایی لیگ برگزار شده‌اند اما حالا ادامه رقابت‌ها در معرض یک وقفه ناخواسته قرار گرفته است. موضوعی که اگر نهایی شود بار دیگر بحث ضعف برنامه‌ریزی و کمبود زیرساخت‌های فوتبال زنان را به میان خواهد آورد.



تعطیلی لیگ به دلیل کمبود داور حتی اگر موقت باشد اتفاقی است که نمی‌توان آن را صرفاً یک مشکل تقویمی دانست. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر باشد. اینکه فوتبال زنان هنوز برای برگزاری منظم یک فصل کامل از نظر نیروی انسانی متخصص به ظرفیت کافی نرسیده است.



حالا توپ در زمین کمیته داوران و سازمان لیگ است باید دید آیا برای جلوگیری از ایجاد وقفه در لیگ راهکاری پیدا می‌شود یا فوتبال باشگاهی زنان یک بار دیگر قربانی مشکلی خارج از زمین مسابقه خواهد شد.