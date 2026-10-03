۹۰‌ درصد باشگاه ها محتاج سازمان مادر هستند؛ ۵ اصل باید رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمیدرضا آصفی رئیس هیئت بدوی صدور مجوز حرفه‌ای، در سمینار سالانه افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، اظهار داشت: خوشحالم که در جمع افسران صدور مجوز حضور دارم و امیدوارم این جلسه بتواند به پیشبرد هرچه بهتر فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت کمیته‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای گفت: این دو کمیته حدود ۱۳ سال است که فعالیت می‌کنند و خوشبختانه این روند روزبه‌روز منسجم‌تر و بهتر شده است. از رئیس فدراسیون فوتبال و همکاران ایشان که با جدیت و اهتمام، موضوع صدور مجوز حرفه‌ای را دنبال می‌کنند، تشکر می‌کنم.

آصفی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره افرادی که در سال‌های گذشته در کمیته‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فعالیت داشته‌اند، از جمله بهروان، داریوش مصطفوی و زرین‌مهر، از تلاش‌های دکتر زراعی در پیشبرد منظم و منضبط امور نیز قدردانی کرد.

رئیس هیئت بدوی صدور مجوز حرفه‌ای با اشاره به عملکرد باشگاه‌ها در فرآیند صدور مجوز عنوان کرد: یکی از دلایل پیشرفت این حوزه، جدیت باشگاه‌ها در انجام امور مربوط به مجوز است. سال گذشته موفق شدیم برای ۶ باشگاه مجوز حرفه‌ای و برای ۶ باشگاه نیز مجوز ملی صادر کنیم و این موضوع نشان‌دهنده آن است که روند کار با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی ادامه داد: البته در سطح آسیا هنوز اندکی عقب هستیم و باید تلاش کنیم پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف، لازم است همه ارکان باشگاه‌ها فرآیند صدور مجوز را جدی بگیرند و امور را از پایه و در زمان مناسب پیش ببرند.

آصفی با اشاره به معیارهای اصلی صدور مجوز حرفه‌ای گفت: در فرآیند صدور مجوز، پنج معیار اصلی شامل معیارهای ورزشی، زیرساختی، پرسنلی، حقوقی و مالی، همچنین موضوع توسعه و پایداری و بازاریابی مورد توجه قرار می‌گیرد و باشگاه‌ها باید در تمامی این حوزه‌ها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

وی افزود: در بخش توسعه و پایداری، موضوع آموزش بسیار جدی است. آموزش یکی از پایه‌های اصلی توسعه محسوب می‌شود و باید با جدیت بیشتری دنبال شود. لازم است افسران صدور مجوز نیز این موضوع را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند، چرا که آموزش در هر حوزه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت شود.

رئیس هیئت بدوی صدور مجوز حرفه‌ای همچنین درباره معیارهای مالی گفت: در این بخش باید به نقطه‌ای برسیم که وابستگی باشگاه‌ها به سازمان‌های مادر کاهش پیدا کند. در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد امکانات باشگاه‌ها از سوی سازمان مادر تأمین می‌شود که این شرایط مطلوب نیست و باید مسیر رشد، استقلال و پایداری مالی باشگاه‌ها فراهم شود.

آصفی در پایان با تأکید بر نقش افسران مجوز باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: تلاش دوستان در باشگاه‌ها برای طی کردن صحیح فرآیند و رسیدن به مجوز حرفه‌ای بسیار مهم است. باید علاوه بر رعایت زمان‌بندی، امور از مدت‌ها قبل پیگیری شود و کار به دقیقه ۹۰ نرسد. موضوع مجوز حرفه‌ای باید با جدیت در باشگاه‌ها دنبال شود تا بتوانیم شاهد ارتقای جایگاه باشگاه‌های فوتبال ایران در سطح آسیا باشیم.