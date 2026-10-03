به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور به محض اتمام فیفادی ماه جاری برنامه ریزی شده است اما تغییر برنامه بازی سوم تیم ملی ایران باعث شده تا برنامه مسابقات باشگاهی در هفته پیش رو احتمالا دستخوش تغییر شود.

در صورت نهایی شدن برگزاری سومین بازی دوستانه شاگردان امیر قلعه نویی، کاروان تیم ملی فوتبال ایران فردا یکشنبه با پرواز اختصاصی راهی ترکیه خواهد شد تا روز ۱۴ مهرماه دیدار تدارکاتی خود را با حریف آفریقایی برگزار کند. ملی‌پوشان نیز صبح روز ۱۵ مهرماه به تهران بازخواهند گشت و همین موضوع باعث شده سازمان لیگ احتمال لغو تعدادی از مسابقات هفته هشتم را بررسی کند.

بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، دیدارهای روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مهرماه لیگ برتر در شرایطی برگزار خواهند شد که تیم‌های حاضر در این مسابقات از نظر تعداد ملی‌پوشان با محدودیت مواجه نباشند. بر همین اساس، در صورتی که تیمی بیش از دو بازیکن در فهرست جدید تیم ملی داشته باشد، احتمال لغو دیدار آن تیم وجود خواهد داشت.

مسئولان سازمان لیگ فوتبال در حال حاضر منتظر دریافت فهرست جدید تیم ملی از سوی کادر فنی هستند تا پس از مشخص شدن تعداد بازیکنان دعوت‌شده از هر باشگاه، وضعیت برگزاری مسابقات هفته هشتم را مشخص و برنامه این هفته را به‌روزرسانی کنند.

به این ترتیب، تعیین تکلیف سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی نه تنها برنامه آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی، بلکه تقویم فشرده لیگ برتر را نیز تحت تأثیر قرار داده و سازمان لیگ بار دیگر ناچار به بازنگری در برنامه مسابقات شده است.