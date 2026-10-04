به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره آخرین تغییرات و الزامات نظام مجوز حرفه‌ای و تغییرات ایجادشده در الزامات مربوط به ورزشگاه‌ها اظهار داشت: امسال در بخش ورزشگاه‌ها تغییرات بسیار مهمی به وجود آمده است. ورزشگاه‌ها در گذشته دو یا سه شرط داشتند، اما اکنون تعداد این الزامات افزایش یافته و ورزشگاه‌ها در پنج سطح A، B، C، D و E دسته‌بندی می‌شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: این دسته‌بندی مشخص می‌کند که هر نوع مسابقه‌ای در کدام ورزشگاه می‌تواند برگزار شود. با شرایطی که در حال حاضر اعلام شده، تنها ورزشگاه پارس شیراز شرایط دریافت مجوز B را دارد و سایر ورزشگاه‌ها در سطح C قرار می‌گیرند. البته این موضوع ایرادی ندارد و باید به تدریج شرایط ورزشگاه‌ها را ارتقا دهیم تا به سطوح B و A برسند.

تاج افزود: برای سال ۲۰۲۸ نیز اعلام شده است که جایگاه تماشاگران و بخش VIP ورزشگاه‌ها باید مسقف باشد. دوستان ما در این زمینه طی نامه‌هایی به طور مشخص اعلام کرده‌اند که شرایط به صورت مستمر در حال تغییر است و یکی از مشکلات ما و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز همین موضوع است.

وی با اشاره به افزایش الزامات مجوز حرفه‌ای گفت: قبلاً در بحث مجوز حرفه‌ای موضوعاتی مانند افشای سود و زیان مطرح بود، اما اکنون موارد دیگری نیز به آن اضافه شده است. برای مثال، در گذشته برای ورزشگاه‌ها الزاماتی مانند تخلیه ورزشگاه در مدت زمان مشخص، شدت نور ۲۰۰۰ لوکس، داشتن جایگاه‌های VIP و امکاناتی مانند اسکوربرد مطرح بود، اما این شرایط همچنان در حال تغییر و تکمیل شدن است.

کاهش زیان انباشته؛ شرط مهم مجوز حرفه‌ای

رئیس فدراسیون فوتبال دومین موضوع مهم در فرآیند جدید مجوز حرفه‌ای را الزامات مربوط به بازی جوانمردانه مالی عنوان کرد و گفت: به نظر من یکی از نقاط مهم، فیرپلی مالی است که مسیر قانونی و الزامات آن نسبت به گذشته جدی‌تر شده است.

تاج تصریح کرد: کاهش زیان انباشته باید حتماً در صورت‌های مالی باشگاه‌ها دیده شود. دیگر نمی‌توانیم به باشگاهی که زیان انباشته آن در حال افزایش است مجوز بدهیم. پشتوانه این موضوع نیز جلوگیری از زیان عملیاتی است. باشگاه نمی‌تواند در سال جاری زیان‌ده باشد و همزمان زیان انباشته خود را نیز افزایش دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از باشگاه‌های ما در حال حاضر زیان انباشته دارند و باید هم این زیان انباشته را کاهش دهند و هم از ایجاد زیان عملیاتی جلوگیری کنند.

لزوم بهبود حقوق مالکان باشگاه‌ها

تاج همچنین به موضوع حقوق مالکان باشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بهبود حقوق مالکان نیز یکی از مسائل مهم است و صاحبان سهام باید در فرآیند مالی و گزارش‌های مالی، سوددهی را مشاهده کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: حسابدار و حسابرس قانونی باید در موعد مقرر گزارش‌های مالی و صورت‌های مالی را ارائه کنند و ما نیز تا ۱۱ اردیبهشت فرصت داریم درباره آنها اظهارنظر کنیم. کمیته بدوی و کمیته استیناف نیز در این فرآیند نقش دارند.

وی با اشاره به سخت‌گیری بیشتر در زمان‌بندی بارگذاری مدارک گفت: اگر باشگاهی مانند اتفاقی که سال گذشته برای سپاهان رخ داد، نتواند مدارک خود را به موقع ارائه کند، در آیین‌نامه جدید دیگر هیچ رقمی برای تمدید زمان یا ارائه مجدد مدارک در نظر گرفته نشده است. وقتی پنجره بارگذاری بسته شود، دیگر امکان بارگذاری مجدد وجود ندارد.

تاج ادامه داد: سپاهان سال گذشته همه شرایط را داشت و شرایطش نیز بسیار مطلوب بود، اما نتوانست مدارک را به موقع بارگذاری کند. امسال این موضوع بسیار جدی‌تر شده است.

باشگاه‌ها باید وابستگی خود به شرکت‌های مادر را کاهش دهند

رئیس فدراسیون فوتبال یکی از مهم‌ترین بخش‌های الزامات جدید را کاهش وابستگی باشگاه‌ها به شرکت‌های مادر دانست و اظهار داشت: امروز تقریباً همه باشگاه‌های ما به نوعی از یک اسپانسر یا شرکت مادر استفاده می‌کنند؛ برای مثال پرسپولیس از بانک شهر، استقلال از گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خوزستان از شرکت فولاد خوزستان و سپاهان و ذوب‌آهن نیز از شرکت‌های مادر خود حمایت مالی دریافت می‌کنند.

وی گفت: در مقررات جدید تأکید شده است که میزان وابستگی باشگاه‌ها باید طی پنج سال کاهش پیدا کند و به ۴۰ درصد برسد؛ به این معنا که شرکت یا اسپانسر مادر می‌تواند حداکثر ۶۰ درصد حمایت مالی را انجام دهد و باشگاه باید ۴۰ درصد وابستگی خود را کاهش دهد.

تاج درباره راه‌های تأمین این درآمد گفت: باشگاه‌ها باید این بخش از درآمد خود را از حقوق شناخته‌شده فوتبال مانند تبلیغات محیطی، درآمد روز مسابقه، انتقال بازیکنان، حق پخش تلویزیونی و تبلیغات روی پیراهن تأمین کنند. این کار سخت است، اما یک الزام است و باید به طور کامل اجرا شود.

افشای صورت‌های مالی باشگاه‌ها الزامی شد

وی همچنین بر ضرورت افشای صورت‌های مالی سالانه باشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باشگاه‌ها مکلف هستند صورت‌های مالی خود را در سایت رسمی‌شان منتشر کنند. با این اقدام مشخص خواهد شد که برای خرید یک بازیکن چه مبلغی پرداخت شده و هزینه جذب بازیکنان چقدر بوده است.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: این روند در فوتبال دنیا نیز اجرا شده و به مرحله‌ای از رشد رسیده است. دیگر نمی‌توان گفت این اطلاعات محرمانه است و هواداران نباید به آن دسترسی داشته باشند؛ به همین دلیل افشای صورت‌های مالی باید انجام شود.

باشگاه‌ها مستقیماً مدارک خود را بارگذاری می‌کنند

تاج با اشاره به برگزاری سمینار سالانه افسران مجوز حرفه‌ای گفت: امروز گزارش مفصلی درباره فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای تهیه شده و افسران مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های سراسر کشور، چه در لیگ برتر و چه لیگ دسته اول، در این نشست حضور داشتند. آنها مسئول انتقال این شرایط و الزامات به باشگاه‌ها هستند.

وی ادامه داد: بخشنامه‌ها و درخواست‌های مختلف کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز برای افسران ارسال شده و آنها مکلف هستند این موارد را در اختیار باشگاه‌ها قرار دهند. البته یک تغییر مهم امسال این است که پیش از این بارگذاری مدارک توسط فدراسیون انجام می‌شد، اما اکنون این مسئولیت به طور کامل به خود باشگاه‌ها واگذار شده است.

تاج تأکید کرد: از این پس خود باشگاه باید مدارک را بارگذاری کند و بر اساس آن مجوز بگیرد یا نگیرد.

جرایم مجوز حرفه‌ای به صورت پلکانی اجرا می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال درباره جرایم عدم رعایت الزامات مجوز حرفه‌ای نیز گفت: برای این بخش جرایم انضباطی در نظر گرفته شده است. ممکن است یک باشگاه ابتدا با سه امتیاز کسر امتیاز مواجه شود، سپس این جریمه به ۶ امتیاز برسد و در مراحل بعد حتی سقوط از یک دسته به دسته دیگر یا سلب مجوز فعالیت باشگاه اعمال شود.

وی افزود: این جرایم به صورت پلکانی اجرا می‌شوند، اما فدراسیون فوتبال، اعضای کمیته بدوی، کمیته استیناف و تمام مجموعه کشور در خدمت باشگاه‌ها هستند تا بیشترین تعداد ممکن مجوز حرفه‌ای را دریافت کنند. باید همه با یکدیگر همکاری کنیم تا تعداد مجوزهای صادرشده افزایش پیدا کند.

کاهش تعداد مجوزهای حرفه‌ای ایران

تاج با اشاره به تعداد مجوزهای حرفه‌ای صادرشده برای باشگاه‌های ایرانی گفت: سال گذشته هفت مجوز حرفه‌ای داشتیم و امسال این تعداد به شش مجوز کاهش یافته است. یک مجوز نسبت به سال گذشته کم شده که این موضوع به شرایط ورزشگاه‌ها، صورت‌های مالی و گاهی بی‌دقتی باشگاه‌ها در اجرای الزامات مربوط می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر کشورهای آسیایی اظهار داشت: ژاپن به اندازه ما مجوز حرفه‌ای صادر کرده، کره جنوبی حتی کمتر از ما مجوز داده است، اما قطر برای هر ۱۸ باشگاه خود ۱۸ مجوز صادر کرده و امارات نیز برای ۱۸ باشگاه، ۱۶ مجوز حرفه‌ای صادر کرده است. ازبکستان نیز در همین مسیر حرکت کرده و برای لیگ خود مجوز حرفه‌ای صادر کرده است.

توسعه فوتبال بدون ورزشگاه مناسب و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: چرا فوتبال در برخی کشورها مانند قطر و ازبکستان توسعه پیدا کرده است؟ توسعه فوتبال مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها داشتن مجوز حرفه‌ای، ورزشگاه‌های مناسب و سرمایه‌گذاری است. دولت‌های این کشورها سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام داده‌اند.

تاج ادامه داد: در ایران نیز دولت سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است. بسیاری از ورزشگاه‌هایی که امروز در لیگ برتر از آنها استفاده می‌کنیم، به جز ورزشگاه آزادی، پس از انقلاب ساخته شده‌اند و روند تکمیل و بهبود آنها همچنان ادامه دارد. باید این کار را ادامه دهیم و تعداد و کیفیت ورزشگاه‌ها را افزایش دهیم.

سه باشگاه بانوان مجوز حرفه‌ای گرفته‌اند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فوتبال بانوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه باشگاه بانوان مجوز حرفه‌ای گرفته‌اند که این اتفاق بسیار خوبی است و ما در آسیا شرایط خوبی در این زمینه داریم.

تاج افزود: از سال ۲۰۲۲ اعلام کردیم که همه باشگاه‌ها باید تیم بانوان داشته باشند و امسال این موضوع قطعی شده است. هر باشگاهی که تیم بانوان نداشته باشد، نمی‌تواند مجوز حرفه‌ای دریافت کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: اگر قرار بود این الزام را از صفر آغاز کنیم، احتمالاً بسیاری از تیم‌های ما از همین منظر با مشکل مواجه می‌شدند، اما خوشبختانه این روند از قبل آغاز شده و باشگاه‌ها معمولاً تیم بانوان دارند.

تاج در ادامه درباره سهمیه ایران در رقابت‌های آسیایی گفت: سه به علاوه یک سهمیه برای سال آینده، سهمیه بسیار خوبی است و نباید آن را از دست بدهیم، اما نتایج باشگاه‌های ما نیز در این موضوع اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: مدت‌هاست از بازی‌های خانگی محروم هستیم؛ هم تیم ملی ما از میزبانی محروم است و هم تیم‌های باشگاهی ما نمی‌توانند در خانه خود بازی کنند. ما الان در روسیه بازی می‌کنیم، با داور روسی و تماشاگران روسیه مواجه هستیم، یا در ازبکستان با داور و تماشاگران ازبک بازی می‌کنیم. یعنی هر جا می‌رویم، در خانه دیگران بازی می‌کنیم و به نظر من این موضوع تا حدودی شرایط فوتبال و حتی شرایط بازی جوانمردانه را تغییر می‌دهد.

قرار بود بازی های آسیایی استقلال در خانه حریفان برگزار شود

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: کاری که ما برای استقلال انجام دادیم این بود که آنها دیر مجوز گرفته بودند و طبق شرایط باید هر دو بازی خود را در خانه حریف برگزار می‌کردند؛ یعنی هم بازی رفت و هم بازی برگشت خارج از خانه بود.

تاج تصریح کرد: من در این موضوع دخالت کردم و شرایط را تغییر دادم و باشگاه استقلال هم از این بابت تشکر کرد. حالا که فرصتی پیش آمده، از زحمات علیرضا منصوریان هم تشکر می‌کنم، اما در نهایت قرار بود هر دو بازی استقلال در خانه حریف برگزار شود که یکی از آنها را توانستیم به شرایط دیگری تغییر دهیم، هرچند باشگاه همچنان میزبان نبود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط کشور بر میزبانی تیم‌های ایرانی گفت: این یک شرایط خاص است و به شرایط کشور بستگی دارد که بتوانیم تیم‌هایمان را در رقابت‌ها به عنوان میزبان وارد زمین کنیم. در همین شرایط، قطر با توجه به وضعیت موجود به تیم ملی ما مجوز داد تا بازی‌های خود را با گینه و ونزوئلا برگزار کند، اما متأسفانه آن دو تیم و چند کشور دیگر، بازی‌های برنامه‌ریزی‌شده را یکی پس از دیگری لغو کردند.

سه بازی تدارکاتی تیم ملی لغو شد

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: ما برای برگزاری هر سه مسابقه آماده بودیم، اما هر سه بازی از سوی طرف مقابل لغو شد. حتی برای برخی کشورهای آفریقایی، بحث ویزا وجود داشت و برای ترکیه نیز ویزا لازم است، در حالی که ایران برای ورود به کشورمان نیاز به ویزا ندارد و آنها هم مشکلات خاص خودشان را داشتند. با این حال، بازی قطر به طور کامل لغو شد، در حالی که ما مجوز برگزاری مسابقه را گرفته بودیم و حتی ویزاها نیز آماده شده بود.